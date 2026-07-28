Il Parco naturale Fanes-Senes-Braies, situato in Alto Adige, si rivela un autentico scrigno di biodiversità e cultura alpina. Lontano dalla fama internazionale e dall'overtourism del celebre Lago di Braies, quest'area della Val Badia offre ai visitatori paesaggi di rara autenticità e natura incontaminata. Vallate come Fanes e Senes, modellate dal tempo, ospitano una ricca fauna selvatica, costantemente monitorata da esperti come il naturalista David Vallazza. Quest'ultimo, collaborando con centri di ricerca, sottolinea l'importanza cruciale delle montagne come “ultimo scrigno di biodiversità di fronte al riscaldamento globale”.

Il parco vanta inoltre un primato mondiale per la varietà di piante fiorite.

Oltre le sponde iper-fotografate del Lago di Braies, il Parco Fanes-Senes-Braies propone sentieri meno battuti, ideali per un contatto diretto con l'ambiente alpino. San Vigilio di Marebbe, punto di partenza strategico, si distingue come modello di turismo sostenibile, avendo ottenuto la certificazione internazionale GSTC. Daniele Candreva, valutatore, evidenzia come tale attestazione verifichi “lo sviluppo del territorio a 360 gradi: ripercussioni etiche e sociali, assenza di discriminazioni o abusi, e favore dell’imprenditoria locale”. Il Centro visite del parco, sotto la guida di Matteo Rubatscher, rivela l'esistenza di particolarità geologiche di importanza mondiale all'interno di Fanes, oggetto di studio da parte di ricercatori internazionali.

L'anima lenta del Parco: tra natura e cultura ladina

I percorsi escursionistici del Parco di Fanes, facilmente accessibili, si prestano a esplorazioni di più giorni, promuovendo un'esperienza basata sulla lentezza e il rispetto dell'ecosistema. Tuttavia, l'aumento del turismo, in particolare lungo l'Alta Via 1 delle Dolomiti (che collega il Lago di Braies a Belluno), genera sfide significative, tra cui il campeggio non autorizzato e il sovraffollamento degli hotspot naturalistici. Rubatscher esorta i visitatori a “comportarsi in modo responsabile” per salvaguardare la fragilità ecologica dell'area.

La millenaria cultura ladina della Val Badia, pur affrontando il rischio di dispersione tra le nuove generazioni, mantiene una profonda vitalità grazie all'impegno di realtà locali.

Ne è esempio Gabriel Prada che, rientrato dai suoi viaggi in Asia, ha fondato con Miriam Kirchler l'associazione Yog·Amiga, offrendo lezioni di yoga in una yurta nomade. Analogamente, l'agricoltore Rolando Erlacher del maso Corcela incarna il radicamento territoriale, unendo la produzione di formaggi caprini alla salvaguardia dei valori culturali. “Fare il contadino è una vita molto impegnativa,” spiega, “e ci vuole passione per mantenere vivi i nostri valori culturali e familiari.”

Sapori autentici e ospitalità innovativa in Val Badia

La tradizione gastronomica locale è custodita nelle locande familiari. Il Taibon 1885 propone antiche ricette, come i saporiti tagliolini di sanguinaccio, mentre al Fana Ladina, in una suggestiva stube del Settecento, si possono gustare le tradizionali tutres di ricotta e crauti o i canci mori al ragù.

L'esperienza culinaria è arricchita dalle impagabili viste panoramiche offerte dalle malghe d'alta quota, come il maso Soleseid.

Anche il settore dell'ospitalità si rinnova, mantenendo forte il legame con l'identità locale. Markus Promberger, direttore dell'hotel AMA Stay, ha introdotto la formula della ‘workation’, rivolgendosi a una clientela giovane e culturalmente interessata a soggiorni prolungati. Attraverso spazi di co-working aperti al pubblico, l'AMA Stay mira a favorire l'incontro e lo scambio di idee tra residenti e visitatori, contribuendo alla costruzione di una comunità locale autentica.

In sintesi, l'esperienza offerta dalla Val Badia e dal Parco naturale Fanes-Senes-Braies si fonda su un delicato equilibrio: la tutela ambientale, la valorizzazione delle tradizioni ladine, lo sviluppo di proposte economiche innovative e la promozione di uno stile di vita profondamente sostenibile e rispettoso dei ritmi naturali.

La scelta della lentezza emerge come l'unica via per preservare e tramandare alle future generazioni non solo i magnifici paesaggi dolomitici, ma anche il senso più autentico dell'abitare la montagna.