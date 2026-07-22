Prende il via la 25ª edizione della rassegna "Musica nei Musei e non solo…", un'iniziativa che porta la musica in Val Trebbia con il progetto "Suoni Metropolitani - Percorsi musicali tra territori e comunità". L'inaugurazione è fissata per sabato 25 luglio 2026 alle ore 18, nella suggestiva cornice del Bosco Giaia di Loco di Rovegno. Promossa dall’Accademia del Chiostro e ideata dalla sua presidente Donatella Ferraris, la rassegna gode del patrocinio e del sostegno della Città Metropolitana di Genova, del contributo della Fondazione Carige e del patrocinio della Regione Liguria.

Il progetto si articola in tre appuntamenti, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e sociale dei territori coinvolti.

I primi concerti e il programma artistico

Il concerto inaugurale, intitolato "Note di leggiadria in Loco", vedrà protagonista l’Orchestra dell’Accademia del Chiostro, diretta dal Maestro Massimo Vivaldi e coordinata dalla Professoressa Michela Cambrea. Il programma musicale è ricco e variegato, spaziando da composizioni di Verdi, Mascagni, Sostakovic e Bizet, fino alle celebri colonne sonore di Morricone, Gardel e Piazzolla. Non mancheranno arrangiamenti originali di successi pop e atmosfere di tango. Al termine dell'esibizione, è previsto un momento conviviale per il pubblico, gli artisti e gli ospiti, favorendo l'incontro e la condivisione.

Proseguimento della rassegna e sinergie territoriali

Il secondo appuntamento della rassegna è in programma lunedì 3 agosto 2026, sempre alle ore 18, presso la Chiesa di Santo Stefano a Fontanarossa di Gorreto, un pittoresco centro della Val Trebbia situato prima del confine piacentino. Questo concerto, dal titolo "Lux Antiqua - La luce ritrovata", sarà interamente dedicato alla musica antica. Sul palco si esibiranno Maria Catharina Smits (soprano), Gaetano Conte (flauto barocco), Annalisa Del Grosso e Francesca Del Grosso (violini), Donatella Ferraris (violoncello) e Mario Del Grosso (clavicembalo). La rassegna si concluderà nel mese di settembre con un evento finale presso la sede della Città Metropolitana di Genova.

L'iniziativa si inserisce inoltre nel programma dell’Expo dell’Alta Val Trebbia, sostenuto dalla Camera di Commercio di Genova, e beneficia della collaborazione del Comune di Rovegno, con il sindaco Giuseppe Isola in qualità di partner tecnico.

Visione e sviluppo futuro

L’edizione 2026 di "Musica nei Musei e non solo…" è concepita come un progetto pilota che mira a promuovere un modello di turismo lento e consapevole. L'obiettivo è valorizzare l’identità autentica dei luoghi e l'autenticità delle esperienze culturali offerte. Gli organizzatori intendono trasformare questi primi tre appuntamenti in un percorso stabile già a partire dal 2027, con l'ambizione di coinvolgere progressivamente nuove comunità e località all'interno della Città Metropolitana di Genova, creando un itinerario musicale sempre più diffuso e capillare sull'intero territorio metropolitano.