Sarà Valentino Aquilano a vestire i panni di Lucio Dalla nel biopic Rai dedicato al celebre cantautore bolognese. La regia del progetto è stata affidata ad Ambrogio Lo Giudice. La selezione di Aquilano è giunta al termine di una lunga serie di provini, che hanno privilegiato un volto emergente rispetto a figure già note nel panorama televisivo. Originario della Puglia e d’adozione abruzzese, Aquilano ha costruito la sua intera carriera musicale attorno al repertorio di Dalla, esibendosi per anni con la tribute band 'Ciao Lucio'.

Il legame artistico con Lucio Dalla

La decisione di affidare il ruolo principale ad Aquilano rappresenta un riconoscimento per un artista che ha dedicato gran parte della sua vita professionale alla musica di Dalla. Fin dall'infanzia, Aquilano ha manifestato una profonda passione per il repertorio del cantautore, sviluppando una naturale somiglianza sia fisica che vocale. Questa affinità, unita alla meticolosa cura degli arrangiamenti e alla sua capacità di intrecciare musica, racconti e aneddoti, ha reso i suoi spettacoli particolarmente apprezzati dal pubblico. Il biopic si configura ora come una nuova e significativa sfida, che vedrà Aquilano portare sullo schermo l'energia, la poesia e l'ironia che furono proprie di Dalla.

Carriera e riconoscimenti televisivi

Oltre alle numerose esibizioni dal vivo con la sua band, Valentino Aquilano ha partecipato al programma televisivo 'Like a Star', andato in onda sul canale Nove e condotto da Amadeus. In questa trasmissione, i concorrenti erano chiamati a impersonare il proprio idolo musicale, e Aquilano si è distinto in modo particolare per la sua convincente interpretazione di Lucio Dalla. La sua consolidata esperienza e la spiccata capacità di restituire la profondità e l'umorismo dell'artista bolognese sono state considerate determinanti nella scelta per il biopic Rai.

Valentino Aquilano: un profilo

Valentino Aquilano è un cantante originario della Puglia e residente in Abruzzo.

Da anni si esibisce con successo in tutta Italia con la sua tribute band 'Ciao Lucio', proponendo al pubblico il vasto e amato repertorio di Lucio Dalla. La sua carriera è contraddistinta da una profonda conoscenza della musica del cantautore bolognese e da una particolare attenzione sia agli arrangiamenti musicali sia alla narrazione che accompagna i suoi concerti. La partecipazione al biopic Rai rappresenta un traguardo importante e un significativo riconoscimento per il suo percorso artistico.