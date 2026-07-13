La 83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera e in programma dal 2 al 12 settembre al Lido, ha ufficializzato la composizione delle sue Giurie internazionali. Definite le figure che guideranno le sezioni Orizzonti e Venezia Opera Prima ‘Luigi De Laurentiis’, due pilastri fondamentali per la scoperta e la valorizzazione del nuovo cinema.

Le Giurie: presenze internazionali e prestigio

La Giuria internazionale Orizzonti sarà presieduta dalla stimata regista, attrice e sceneggiatrice francese Valérie Donzelli.

Al suo fianco, un panel di esperti di calibro internazionale: il distributore cinematografico statunitense Peter Becker, la regista hongkonghese-statunitense Elizabeth Lo, il regista e sceneggiatore messicano David Pablos e l'attrice italiana Barbara Ronchi. Questa giuria avrà il compito di valutare e premiare le opere che esplorano nuove tendenze estetiche ed espressive del cinema mondiale.

Per la sezione Venezia Opera Prima ‘Luigi De Laurentiis’, la presidenza è stata affidata alla talentuosa sceneggiatrice e regista italiana Carolina Cavalli. La giuria sarà completata dal regista britannico-nigeriano Akinola Davies Jr. e dal produttore statunitense Ted Hope. Il loro ruolo sarà cruciale nel riconoscere i talenti emergenti e le opere prime che segneranno il futuro del cinema.

I prestigiosi riconoscimenti e la cerimonia finale

Tutti i premi ufficiali della Mostra saranno annunciati e consegnati durante la cerimonia di chiusura, un evento atteso che si terrà sabato 12 settembre nella suggestiva Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Un momento culminante che celebrerà l'eccellenza cinematografica.

La Giuria Orizzonti assegnerà, con la formula "senza possibilità di ex-aequo", una serie di importanti riconoscimenti. Tra questi spiccano il Premio Orizzonti per il miglior film, il Premio Orizzonti per la migliore regia e il Premio Speciale della Giuria Orizzonti. Saranno inoltre conferiti i premi per la miglior interpretazione femminile, la miglior interpretazione maschile, la miglior sceneggiatura e il miglior cortometraggio, valorizzando così ogni aspetto della creazione cinematografica.

Infine, la Giuria del Premio Venezia Opera Prima avrà l'onore di assegnare il prestigioso Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima ‘Luigi De Laurentiis’. Questo riconoscimento è destinato a una delle opere prime di lungometraggio presentate nelle diverse sezioni competitive della Mostra, incluse la Selezione ufficiale e le Sezioni Autonome e Parallele. Il premio non è solo simbolico: prevede anche un significativo incentivo economico di 100.000 dollari, messo a disposizione da Filmauro. Questa somma sarà equamente suddivisa tra il regista e il produttore dell'opera vincitrice, un gesto concreto a supporto dei nuovi talenti.