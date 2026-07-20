La Valle d'Aosta si prepara ad accogliere "Sotto il cielo di stelle", una mostra diffusa che dal 23 luglio al 18 ottobre 2026 esplorerà il rapporto tra arte, tecnologia e futuro. L'iniziativa, curata da Fortunato D'Amico, vedrà protagonisti artisti di fama internazionale come Michelangelo Pistoletto, Mimmo Paladino, Grazia Toderi, Gilberto Zorio, Daniela Pellegrini e Franco Perrotti. Il progetto indaga i mutamenti della società contemporanea, dalle missioni spaziali all'intelligenza artificiale, dai droni alle nuove frontiere dell'esplorazione dello spazio.

Organizzata dall’assessorato regionale all’istruzione, cultura e politiche identitarie in collaborazione con Moebius edizioni, la rassegna coinvolge quattro prestigiose sedi: il Museo Gamba di Châtillon, il MegaMuseo di Aosta, Les Maisons de Judith in Val Ferret a Courmayeur e la Chiesa Valdese, sempre a Courmayeur. Il percorso espositivo sarà arricchito da un programma di eventi collaterali che includono l'Osservatorio astronomico regionale e il Planetario di Lignan a Saint-Barthélemy, con la partecipazione di scienziati, astronauti, archeologi, filosofi e teologi, per stimolare una riflessione interdisciplinare sull'antropizzazione dello spazio e il futuro.

Il percorso espositivo

La mostra prende il via al Castello Gamba di Châtillon, sede del Museo di Arte moderna e contemporanea, con la sezione "Stazione orbitante.

Traiettorie espressive del contemporaneo". Qui, l'installazione permanente Orbita di Massimo Uberti, un grande anello ellittico di luce, funge da fulcro per le opere di Paladino, Toderi, Zorio, Rotelli, Bonello, Pellegrini e Perrotti. I lavori esplorano luce, traiettorie cosmiche e nuove relazioni tra uomo e universo. L'inaugurazione è prevista il 22 luglio alle 18. Apertura quotidiana in luglio e agosto (9-19), da settembre chiusura il lunedì. Biglietti: 6€ intero, 4€ ridotto, con agevolazione reciproca con il MegaMuseo.

Al MegaMuseo di Aosta, il Museo Archeologico contemporaneo, la sezione "Archeologie del cielo futuro. Paesaggi temporali tra microcosmo e macrocosmo" mette in dialogo l'archeologia con la materia e l'energia del cosmo.

Le opere di Toderi, Cunéaz, Zorio, Pellegrini, Bonello e Pistoletto indagano le connessioni tra microcosmo, macrocosmo e i cambiamenti del presente. L'inaugurazione si terrà il 22 luglio alle 21. Visitabile dal martedì alla domenica (10-19). Biglietti: 7€ intero, 5€ ridotto.

Courmayeur e Val Ferret: arte e società

La Chiesa Valdese di Courmayeur ospita, dal 25 luglio al 27 settembre, "Dissuader. Il volo della colomba dall’arca di Noè ai cieli antropizzati", un approfondimento monografico dedicato a Franco Perrotti. Le installazioni, interne ed esterne, riflettono sui sistemi dissuasori urbani, accostando simbolicamente colombe e droni a nuovi sistemi di sorveglianza. L'inaugurazione è fissata per il 23 luglio alle 17 nella Sala dipinti dell’Ange.

Apertura weekend (10-13, 14-19).

Nelle suggestive baite di Les Maisons de Judith in Val Ferret, dal 18 luglio al 23 agosto, sarà allestita la sezione "Geografie del cosmo contemporaneo. Arte e scienza per immaginare il futuro". Qui, le opere di Michelangelo Pistoletto esplorano i complessi rapporti tra umanità, natura, tecnologia e responsabilità collettiva. Tra i lavori esposti spiccano l'installazione permanente del Terzo Paradiso, Rotazione dei corpi, Autoritratto di stelle e Spac3, quest'ultimo sviluppato con ESA e ASI durante la missione VITA dell'astronauta Paolo Nespoli. L'inaugurazione è prevista il 18 luglio alle 11. Le baite sono aperte tutti i giorni nel pomeriggio, chiusura in caso di pioggia.

Eventi e approfondimenti scientifici

Il programma di "Sotto il cielo di stelle" si estende all'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e Planetario di Lignan a Saint-Barthélemy. La Fondazione Clément Fillietroz organizzerà serate di osservazione astronomica e conferenze che affronteranno l'impatto culturale dell'osservazione del cielo, i sistemi avanzati di lettura cosmica, le tecnologie ottiche e digitali e l'applicazione dell'intelligenza artificiale all'astronomia. Il calendario completo degli appuntamenti, che include anche visite guidate e laboratori didattici, è disponibile sul sito castellogamba.vda.it. Il catalogo della mostra è edito da Moebius edizioni.

L'iniziativa, realizzata con la Struttura patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali della Soprintendenza regionale, offre molteplici prospettive su come l'arte contemporanea indaghi innovazione tecnologica, scienza e trasformazioni sociali.