L'undicesima campagna di scavi nel quartiere ellenistico-romano del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi ad Agrigento ha rivelato le tracce di una vera e propria città cristiana. Questa importante scoperta, frutto della collaborazione tra il Campus di Ravenna dell’Università di Bologna e il Parco archeologico di Agrigento, si è concentrata nel cosiddetto quarto isolato del quartiere, un’area già indagata in precedenza, in particolare attorno a un vasto complesso termale di età tardoantica. Gli archeologi hanno portato alla luce un edificio eretto probabilmente nel III secolo a.C.

e utilizzato almeno fino al V secolo d.C., mostrando trasformazioni funzionali e un’occupazione quasi ininterrotta per circa otto secoli.

Tra i reperti più significativi spicca un mosaico con motivi geometrici e tessere policrome, attribuibile all’età tardoantica. Giuseppe Lepore, professore di Archeologia classica presso il Campus di Ravenna, ha evidenziato che l’edificio rivela indizi che lo collegano alla religione cristiana, la quale iniziò a diffondersi nelle città del mondo romano e in Sicilia tra il III e il IV secolo d.C. Di particolare rilievo è il ritrovamento di una vasca quadrangolare sigillata, contenente resti di ossa di piccoli animali, monete e tappi di anfore, tra cui uno con inciso un monogramma cristiano.

Questi elementi sono interpretati come possibili tracce di rituali cristiani, testimonianza del periodo di transizione tra paganesimo e cristianesimo.

Le evidenze della città cristiana

Le nuove scoperte consolidano il quadro delle indagini nel quartiere ellenistico-romano, dove già in passato erano emerse evidenze di luoghi di culto, necropoli e spazi rituali di matrice cristiana. Maria Serena Rizzo, archeologa del Parco, ha sottolineato come le ricerche stiano rivelando una vera e propria “città cristiana”, completa di edifici di culto, necropoli e aree dedicate ai riti. Gli scavi sono integrati da un programma di ricerca multidisciplinare che analizza reperti archeologici, resti umani e animali, e tracce vegetali, offrendo una ricostruzione dettagliata delle pratiche rituali, dell’ambiente e della vita quotidiana delle comunità che hanno abitato Agrigento dall’età ellenistica fino all’Alto Medioevo.

Il progetto vede la partecipazione di studenti dell’Università di Bologna e della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, affiancati da specialisti del restauro e della conservazione, garantendo un approccio integrato di ricerca, tutela e valorizzazione. Giuseppe Lepore ha evidenziato che le attività di scavo permettono di osservare “il succedersi di tutta una serie di fasi” e di documentare “il nascere e lo svilupparsi del culto cristiano, che dura per molto tempo”.

Un quartiere, secoli di storia

Il Parco Archeologico Valle dei Templi ha avviato un’indagine sistematica del quarto isolato del quartiere ellenistico-romano dal 2013, con una convenzione attiva con l’Università di Bologna dal 2023.

L’area, precedentemente poco esplorata, ha consentito di ricostruire tutte le fasi di vita, dalla fondazione ellenistica al periodo romano, fino all’affermazione cristiana e all’Alto Medioevo. Le evidenze archeologiche sfidano la visione di una decadenza progressiva, rivelando invece periodi di sviluppo e monumentalità anche in epoche più tarde, con significative trasformazioni urbane legate alla diffusione del cristianesimo.

Sotto la direzione di Roberto Sciarratta, il Parco Archeologico sta investendo nella ricerca e valorizzazione del sito, non solo attraverso gli scavi ma anche con l’introduzione di nuovi percorsi di visita che rendono il quartiere ellenistico-romano accessibile al pubblico, inserendolo in una narrazione più ampia della storia di Agrigento.

Tra le scoperte di spicco, oltre ai mosaici e alle strutture edilizie, si annovera una sepoltura privilegiata che ha catalizzato ulteriori deposizioni e rituali cristiani, fornendo preziose informazioni sulla vita religiosa e sociale in Sicilia tra Antichità e Medioevo. Il quartiere ellenistico-romano della Valle dei Templi si conferma un sito emblematico della stratificazione storica, sociale e culturale della Sicilia occidentale.