A Valsavarenche, nel suggestivo scenario della Valle d'Aosta, torna il festival "Montagne aux livres", un evento culturale interamente dedicato al racconto delle terre alte. L'iniziativa, che mira a esplorare e valorizzare la cultura alpina, si svolgerà in due luoghi chiave per la comunità: la sala consiliare del municipio e l'accogliente biblioteca comunale.

Programma e Finalità del Festival

Il programma culturale del festival è stato ideato per offrire un'esperienza ricca e coinvolgente. Prevede incontri con autori, che condivideranno le loro opere e riflessioni sul mondo della montagna, esplorando storie, tradizioni e sfide.

Saranno proposti laboratori tematici, per coinvolgere il pubblico nella scoperta delle specificità dei territori montani. Le presentazioni di libri offriranno occasioni per approfondire nuove pubblicazioni dedicate alla letteratura alpina. Non mancheranno momenti di confronto e dibattito tra studiosi, esperti e appassionati, favorendo lo scambio di idee e la comprensione delle dinamiche montane. L'obiettivo primario è promuovere la conoscenza e la cultura delle aree montane e favorire un costruttivo scambio di esperienze, mettendo in luce le peculiarità uniche dei territori alpini, con un'attenzione particolare alla Valle d'Aosta.

Le Sedi: Punti di Incontro Culturali

La scelta delle sedi riflette la volontà di integrare il festival nel tessuto sociale di Valsavarenche.

La sala consiliare del municipio ospiterà gli incontri di maggiore risonanza, conferendo ufficialità ai dibattiti e alle presentazioni. Questo ambiente favorisce un confronto autorevole. Parallelamente, la biblioteca comunale si configura come un centro nevralgico per la letteratura, offrendo uno spazio più intimo e accessibile per laboratori e dialoghi diretti. Questa dualità di ambienti permette al festival di raggiungere un pubblico ampio e di offrire diverse modalità di partecipazione. "Montagne aux livres" si conferma un momento irrinunciabile di aggregazione e di approfondimento per tutti coloro che nutrono interesse per i temi della montagna e la loro espressione letteraria, con un focus costante sulle terre alte della Valle d'Aosta.