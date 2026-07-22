Si è conclusa a Genova la mostra "Van Dyck l’europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra", ospitata a Palazzo Ducale. L'esposizione, che ha chiuso i battenti il 19 luglio 2026, ha registrato un notevole successo, attirando 73mila visitatori in cinque mesi. Curata da Anna Orlando e Katlijne Van der Stighelen, l'iniziativa si è affermata come la più grande rassegna dedicata al maestro fiammingo degli ultimi anni.

Allestita nell’Appartamento del Doge e nella Cappella Dogale, la mostra ha coinvolto un comitato scientifico onorario internazionale.

Il percorso espositivo ha evidenziato il fondamentale soggiorno italiano di Van Dyck (1621-1627), periodo in cui Genova fu centrale per la sua formazione e affermazione artistica. Sono stati riuniti sessanta dipinti autografi, divisi in dieci sezioni tematiche, concessi in prestito dai più importanti musei europei, offrendo una panoramica completa della sua produzione.

Collaborazione e impatto internazionale

La presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Sara Armella, ha sottolineato come l'evento abbia dimostrato il potenziale della cultura quale «motore di crescita, di attrattività e di dialogo internazionale quando istituzioni e realtà del territorio lavorano nella stessa direzione».

Il progetto è stato sostenuto dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria e dalla Camera di Commercio di Genova, che hanno promosso congiuntamente la mostra e rafforzato l'immagine di Genova come città d'arte e cultura.

Il percorso artistico di Van Dyck e il pubblico globale

Ilaria Bonacossa, direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, ha evidenziato la dimensione internazionale dell'esposizione: «nei cinque mesi di apertura è stato accolto un pubblico non solo europeo, ma proveniente da tutto il mondo». Frutto di anni di ricerche da parte delle curatrici e di studiosi internazionali, la mostra ha permesso ai visitatori di ripercorrere l'intera parabola artistica di Van Dyck, dal suo periodo italiano alle tappe europee, esplorando anche la sua produzione di opere sacre, meno note al grande pubblico.