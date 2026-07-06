Si è concluso il tour estivo 2026 di Vasco Rossi, un evento che ha nuovamente cementato il legame indissolubile tra il rocker di Zocca e il suo vastissimo pubblico. Il viaggio musicale, iniziato con la Data Zero a Rimini il 30 maggio, ha attraversato l'Italia per concludersi trionfalmente a Udine il 29 giugno. Dopo aver entusiasmato migliaia di fan in città come Ferrara, Olbia, Bari e Ancona, il tour ha raggiunto il suo culmine con due date sold out al Bluenergy Stadium di Udine, registrando un successo straordinario.

Al termine di questa intensa serie di concerti, Vasco Rossi ha fatto ritorno nella sua amata Zocca, sull'Appennino modenese.

Qui, ad attenderlo fuori dalla sua abitazione, c'era una folla di fan devoti, pronti a celebrare il rientro del loro idolo. L'accoglienza è stata calorosa e affettuosa, con uno striscione che proclamava con orgoglio: “Zocca caput mundi”, a testimonianza del profondo affetto e del senso di appartenenza che lega l'artista alla sua comunità.

Il trionfale ritorno a Zocca e l'abbraccio dei fan

Il rientro a casa del Blasco è stato un momento di festa e condivisione. Vasco Rossi si è concesso ai suoi sostenitori, firmando autografi e posando per le immancabili foto di rito, un gesto che ha ulteriormente rafforzato il rapporto diretto e autentico con chi lo segue da sempre. Il rocker emiliano ha voluto immortalare e condividere questo momento speciale, pubblicando un breve video sul suo profilo Instagram, intitolato “Il sabato del villaggio”.

Questa interazione diretta con i fan a Zocca evidenzia ancora una volta il forte legame che unisce l'artista non solo alla sua città natale, ma a tutti coloro che lo considerano un'icona e un simbolo.

I numeri da record del Vasco Live 2026

Il Vasco Live 2026 si è affermato come una delle tournée più imponenti e di successo nella storia della musica italiana, con oltre tre milioni di biglietti venduti. Ogni singola tappa ha trasformato gli stadi in veri e propri templi della musica, dove migliaia di persone hanno cantato all'unisono, creando un'atmosfera di pura energia e partecipazione. Non è stato solo un susseguirsi di concerti, ma un vero e proprio rito collettivo, uno spettacolo che ha saputo unire sapientemente tecnologia all'avanguardia, pura energia rock e una selezione accurata di brani che hanno fatto la storia.

La scaletta, in particolare, ha riservato gradite sorprese ai fan, includendo pezzi storici e raramente eseguiti dal vivo, come “Fegato spappolato”, “Sono ancora in coma”, “Alibi”, “Ciao” e “Una nuova canzone per lei”, oltre a una travolgente versione punk di “Vado al massimo”. Questa scelta ha permesso di riscoprire gemme del suo repertorio, rendendo ogni serata un'esperienza unica e indimenticabile. Il successo travolgente del tour, culminato nell'affettuosa accoglienza a Zocca, conferma la statura di Vasco Rossi come uno degli artisti più amati e influenti del panorama musicale italiano.