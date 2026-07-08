Vasco Rossi si prepara a scrivere una nuova pagina della storia musicale italiana con una residency senza precedenti. Il rocker di Zocca ha annunciato una serie di dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma nel giugno 2027, un evento eccezionale per celebrare i suoi cinquant’anni di carriera. Questa iniziativa si configura come la più lunga residency mai realizzata in uno stadio italiano, e ha già scatenato un’ondata di entusiasmo e una risposta massiccia da parte del pubblico.

L'attesa è palpabile: le prevendite riservate agli iscritti al Blasco Fan Club sono iniziate lo scorso 6 luglio, registrando un altissimo numero di accessi.

Successivamente, la vendita in anteprima dedicata ai titolari di carta Mastercard ha generato in pochi minuti code virtuali che hanno raggiunto l'impressionante cifra di centomila persone. Un segnale inequivocabile dell'enorme richiesta per i cinquecentomila biglietti complessivi disponibili per le dieci date, che, a giudicare dal traffico sulle piattaforme, potrebbero esaurirsi in tempi rapidissimi.

Un mese di musica e festa all'Olimpico

Le date che vedranno Vasco Rossi protagonista sul palco dell'Olimpico sono il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. Per quasi un mese, lo Stadio Olimpico si trasformerà in un vero e proprio tempio della musica, un punto di riferimento per i fan provenienti da tutta Italia.

L'artista ha espresso la precisa volontà di celebrare questo importante traguardo dei cinquant’anni di carriera con una vera e propria fiesta nazionale, offrendo così la possibilità a un pubblico vastissimo di partecipare a questo evento storico. La residency è stata concepita come una grande festa condivisa e partecipata, un modo per rendere l'anniversario un momento indimenticabile per tutti.

I prezzi dei biglietti per assistere a questi concerti variano da 60,95 a 208,45 euro, includendo le commissioni. Per coloro che desiderano un'esperienza più esclusiva, sono disponibili anche pacchetti VIP che possono superare i 400 euro. Durante le prime fasi di prevendita, chi ha affrontato le lunghe attese ha spesso riscontrato una maggiore disponibilità per i tagliandi più costosi, suggerendo una rapida saturazione delle opzioni più economiche.

Dettagli e preoccupazioni per l'acquisto

La strategia di vendita è stata articolata in più fasi. Dopo la prevendita per i membri del Blasco Fan Club e la presale per i titolari di carte Mastercard, la vendita generale per il pubblico sarà attiva a partire da venerdì 10 luglio. Ogni utente avrà la possibilità di acquistare un massimo di sei biglietti per singola transazione, scegliendo tra diverse tipologie di posti: Prato Gold, Prato e i settori numerati. Sono stati inoltre messi a disposizione pacchetti premium, come il Golden Pack – Prato Gold e la VIP Platform Experience, per un'esperienza ancora più immersiva e privilegiata.

L'enorme richiesta registrata nelle prime ore di prevendita ha generato una certa apprensione tra i fan.

Sui social media, molti hanno espresso la loro preoccupazione di non riuscire ad accaparrarsi un posto quando la vendita generale aprirà, evidenziando la straordinaria domanda per questo evento che si preannuncia già un sold out.

Vasco Rossi: l'icona del rock italiano

Vasco Rossi è senza dubbio una delle figure più emblematiche e influenti della musica italiana. Con una carriera che ha preso il via negli anni Settanta, il cantautore di Zocca ha collezionato innumerevoli successi discografici e memorabili esibizioni dal vivo. Conosciuto per la sua inconfondibile energia sul palco e per il legame profondo e autentico che ha saputo costruire con il suo pubblico, Vasco ha saputo segnare intere generazioni. I suoi brani sono diventati veri e propri inni generazionali, capaci di attraversare il tempo e di rimanere nel cuore di milioni di fan, consolidando il suo status di leggenda del rock italiano.