L'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ha ufficialmente svelato il suo programma completo, delineando gli appuntamenti che animeranno il Lido dal 2 al 12 settembre 2026. Durante la conferenza stampa di presentazione, il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, e il direttore artistico, Alberto Barbera, hanno illustrato i film in concorso e le principali novità di un'edizione che si preannuncia ricca, valorizzando sia i talenti italiani che le produzioni internazionali di spicco.

I Protagonisti Italiani e Internazionali in Concorso

La sezione competitiva principale vedrà sfidarsi opere di registi italiani di grande calibro. Tra questi, spiccano i nuovi lavori di Nanni Moretti con 'Succederà questa notte', Edoardo De Angelis con 'Il fuoco che ti porti dentro', Andrea Pallaoro con 'The Echo Chamber', Paolo Strippoli con 'L’Estranea' e Marco Bechis con 'Ritorno a Buenos Aires'.

Anche la sezione Orizzonti si arricchisce di produzioni nazionali significative: 'Una storia' di Anna Foglietta, 'La città dei vivi' di Edoardo Gabriellini, 'La ragazza con la Leica' di Alina Marazzi – scelto come film d’apertura della sezione – e 'I figli della scimmia' di Tommaso Landucci. Questa selezione sottolinea l'impegno della Mostra nel promuovere il cinema italiano, con ben cinque titoli in corsa per l'ambito Leone d’Oro, affiancati da altre importanti opere nazionali presenti nelle sezioni fuori concorso.

Anteprime e Eventi Speciali Fuori Concorso

L'edizione 2026 riserva diverse novità assolute e anteprime di rilievo nella sezione 'Venezia Open - Fuori Concorso'. Tra queste, la serie televisiva 'Peccato' di Valerio Vestoso, interpretata da Emanuela Fanelli, rappresenta l'unica serie presente e sarà proiettata in anteprima, segnando un'apertura significativa del festival ai linguaggi contemporanei.

Un altro momento di grande interesse sarà la presentazione di 'Be Brave', il primo documentario italiano interamente realizzato con l’intelligenza artificiale, firmato da Francesco Carrozzini, che esplora nuove frontiere creative. Grande attesa anche per il documentario musicale 'Don’t Look Back In Anger', dedicato agli Oasis, con la promessa della partecipazione dei fratelli Gallagher, un evento che attirerà sicuramente l'attenzione del pubblico internazionale.

Il celebre attore Russell Crowe sarà presente per presentare il suo documentario 'What Love Builds', aggiungendo un tocco di star power all'evento.

Completano la ricca offerta fuori concorso i titoli italiani 'Nessun dolore' di Gianni Amelio e 'Scherzetto' di Mario Martone, insieme a opere di maestri internazionali come Casey Affleck, Ali Asgari, Hirokazu Kore-eda, Werner Herzog, Martin McDonagh e Shinya Tsukamoto, a testimonianza della portata globale e della diversità artistica dell'evento veneziano.

La Mostra di Venezia: Uno Sguardo al Futuro del Cinema

La Mostra di Venezia 2026 si configura come un appuntamento cruciale per il panorama cinematografico mondiale, distinguendosi per la sua capacità di abbracciare la varietà delle proposte e di esplorare le nuove frontiere della narrazione.

L'inclusione di una serie televisiva e di un documentario innovativo realizzato con l'intelligenza artificiale evidenzia la volontà del festival di rimanere all'avanguardia, riflettendo le evoluzioni del settore.

L'evento si conferma, dunque, un punto di riferimento imprescindibile per il cinema contemporaneo, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per offrire una prospettiva ampia e approfondita sulle tendenze e gli sviluppi attuali del settore cinematografico globale.