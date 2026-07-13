La Basilica di San Marco a Venezia si prepara ad accogliere un nuovo organo, un progetto ambizioso finanziato con 3 milioni di euro dalla Procuratoria di San Marco. L'obiettivo è inaugurare lo strumento entro la fine del 2028, in concomitanza con le celebrazioni per i 1200 anni dall’arrivo delle spoglie dell’evangelista Marco nel capoluogo lagunare. L'iniziativa è stata presentata ufficialmente il 10 febbraio 2026 dal primo procuratore di San Marco, Bruno Barel, alla presenza del patriarca di Venezia Francesco Moraglia, delle autorità cittadine e delle aziende incaricate della realizzazione.

L'intervento prevede la costruzione di uno strumento articolato in quattro sezioni distinte. Nel presbiterio, l'organo principale sarà collocato sulla cantoria in Cornu Evangelii, affiancato da una sezione solistica sulla cantoria in Cornu Epistolae. Ulteriori due sezioni troveranno spazio nei bracci del transetto. Questa complessa disposizione è stata studiata per ottimizzare l'esperienza acustica sotto le maestose volte della basilica, garantendo una spazializzazione raffinata del suono e timbri dinamici differenziati, il tutto nel pieno rispetto dell'ambiente musivo e in stretta collaborazione con la Soprintendenza.

Un progetto tra tradizione e innovazione

Il progetto non si limita alla realizzazione del nuovo strumento, ma include anche il restauro dell’organo storico Callido del 1766, recuperando e riutilizzando le parti superstiti del canneto originale.

La realizzazione dell'opera è stata affidata a due rinomate ditte specializzate: la Johannes Klais Orgelbau di Bonn e la Francesco Zanin Organi di Codroipo.

Durante la presentazione, Monsignor Moraglia ha enfatizzato il ruolo dell'organo a canne, definendolo il “re degli strumenti per la musica liturgica”, essenziale per dare gloria a Dio e per integrare musica sacra, arte e spiritualità. Il primo procuratore Barel ha ulteriormente sottolineato il significato dell'intervento, descrivendolo come un "ponte tra passato e futuro", di grande rilevanza culturale, musicale e liturgica per la città e la comunità religiosa.

Ulteriori interventi e gestione della Basilica

Parallelamente alla creazione del nuovo organo, la Basilica di San Marco è interessata da altri importanti progetti.

È in corso, infatti, il rifacimento dell’impianto di illuminazione dell’intera struttura, volto a valorizzare ulteriormente la sua bellezza. Sul fronte della gestione dei flussi turistici, l'introduzione nel 2025 della prenotazione obbligatoria online per le visite ha comportato una riduzione del numero di visitatori, passati da circa 3,417 milioni a 2,955 milioni. Nonostante ciò, gli incassi si sono mantenuti stabili, superando i venti milioni di euro. Questa strategia gestionale ha inoltre permesso la riapertura di 40 chiese nel centro storico, precedentemente chiuse.

La Basilica di San Marco: cuore pulsante di Venezia

La Basilica di San Marco si erge come uno dei simboli più emblematici di Venezia, un crocevia di storia, arte e fede.

Edificata originariamente nell’828 per custodire le reliquie di San Marco, la basilica ha subito innumerevoli trasformazioni e ampliamenti nel corso dei secoli, evolvendosi fino a diventare l'attuale cattedrale del patriarcato di Venezia. È un punto di riferimento imprescindibile per il culto e un'attrazione turistica di fama mondiale, celebrata per i suoi mosaici, l'architettura e il ricco patrimonio musicale liturgico.

La Procuratoria di San Marco, l'ente storico preposto alla gestione e conservazione della basilica, svolge un ruolo cruciale nella tutela del vasto patrimonio artistico e religioso del complesso. La realizzazione del nuovo organo si inserisce pienamente in questa visione, rappresentando un equilibrio tra l'attenzione alla tradizione e l'impulso all'innovazione, in vista di una ricorrenza storica di profondo significato per la città e la sua comunità.