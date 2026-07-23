La serie "Peccato", diretta da Valerio Vestoso e con protagonista Emanuela Fanelli, è stata selezionata come l'unica serie tv all'interno del programma della 83ª Mostra internazionale del cinema di Venezia, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre 2026. Emanuela Fanelli, che lo scorso anno ha condotto le serate di apertura e chiusura al Lido, è anche cosceneggiatrice della serie prodotta da Mattia Guerra per Be Water Film con la partecipazione di HBO Max e in collaborazione con Rai Cinema.

Il direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha spiegato che "sono sei episodi di circa 50 minuti l’uno, con la partecipazione di un numero incredibile di attori".

Nel cast figurano nomi noti del cinema italiano come Stefano Accorsi, Francesca Archibugi, Anna Bonaiuto, Alessandro Borghi, Geppi Cucciari, Massimo De Lorenzo, Sabrina Ferilli, Paolo Genovese, Valerio Mastandrea, Ferzan Ozpetek, Paolo Virzì e Paola Cortellesi. Barbera ha sottolineato che "ci sono gran parte dei protagonisti del cinema italiano che hanno accettato di fare un cameo in questa mockumentary comedy, come l’ha definita l’autrice, che ripercorre da un futuro immaginario la tragicomica carriera della stessa Fanelli". Ha poi aggiunto: "Non aggiungo altro per non spoilerare ovviamente, vi assicuro che è molto divertente. Non farete fatica a immaginarlo conoscendo la cifra stilistica di questa attrice comica".

La presenza di "Peccato" nel programma della Mostra

La serie "Peccato" rappresenta l’unica produzione televisiva inserita nella selezione ufficiale della Mostra di Venezia 2026. Il programma completo, annunciato il 23 luglio 2026, prevede una ricca presenza di film italiani e internazionali in concorso, oltre a numerose opere fuori concorso, documentari e restauri. La presenza di una sola serie tv nel programma sottolinea la particolarità della scelta della Mostra per questa edizione.

Il contesto dell'83ª Mostra internazionale del cinema di Venezia

L’edizione 2026 della Mostra di Venezia si svolge dal 2 al 12 settembre e comprende cinque film italiani in concorso, opere di registi internazionali come Danny Boyle, Casey Affleck, Hirokazu Kore-eda, Werner Herzog e Martin McDonagh, oltre a una sezione Fuori Concorso che ospita titoli di Giovanni Veronesi, Gianni Amelio, Mario Martone e Paul Schrader.

Sono inoltre presenti sezioni dedicate ai documentari, ai cortometraggi e ai restauri cinematografici. "Peccato" si distingue come l'unica serie tv selezionata, inserendosi tra le proposte della sezione Fuori Concorso corti e serie.