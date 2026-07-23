La 83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026, ha svelato i primi sette titoli in concorso, opere firmate da grandi autori della scena internazionale. L'annuncio, dato dal direttore artistico Alberto Barbera, ha evidenziato l’elevata partecipazione di cineasti di fama mondiale. Tra i film selezionati figurano: “Company” di Casey Affleck con Nick Nolte, “Bunker” di Florian Zeller con Penélope Cruz e Javier Bardem, “Primetime” di Lance Oppenheim con Robert Pattinson, “Wild Horse Nine” di Martin McDonagh con Sam Rockwell, “Bucking Fastard” di Werner Herzog con le sorelle Kate e Rooney Mara, “Look Back” di Hirokazu Kore-eda e “Mr.

Nelson, Did You Kill People?” di Shinya Tsukamoto.

La selezione ufficiale vede una limitata, ma significativa, presenza di produzioni spagnole, rappresentate da due coproduzioni. Una di queste è “Bunker” di Florian Zeller, che vede protagonisti Penélope Cruz e Javier Bardem in una storia incentrata su un architetto che accetta un incarico eticamente controverso. L'altra opera è “Succederà Questa Notte” di Nanni Moretti, liberamente ispirata alla raccolta di racconti “Hungry Heart” di Eshkol Nevo. Entrambi i film sono presenti sia nel concorso ufficiale sia nelle sezioni parallele del festival, garantendo una visibilità importante al cinema iberico. Molti dei cineasti in gara hanno già ottenuto prestigiosi riconoscimenti in passato, offrendo un panorama significativo del cinema mondiale contemporaneo.

I film in concorso e i loro protagonisti

Tra i titoli di spicco della selezione principale, spiccano opere che esplorano una vasta gamma di generi e tematiche. “Bunker” di Florian Zeller, già regista di “The Father”, mette in scena le tensioni morali e personali di un architetto che accetta di costruire un bunker per un miliardario. Il film vede la partecipazione delle star internazionali Penélope Cruz e Javier Bardem, protagonisti di una narrazione intensa.

Casey Affleck porta in concorso “Company”, affiancato da Nick Nolte. Il regista Hirokazu Kore-eda, già insignito del Leone d’oro nel 2018, torna alla Mostra con “Look Back”. Martin McDonagh, celebre per “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, presenta “Wild Horse Nine” con Sam Rockwell nel ruolo principale.

Il documentarista statunitense Lance Oppenheim dirige “Primetime” con Robert Pattinson, mentre Werner Herzog firma “Bucking Fastard”, riunendo le sorelle attrici Kate e Rooney Mara. La presenza asiatica è consolidata dal giapponese Shinya Tsukamoto con “Mr. Nelson, Did You Kill People?”.

Giuria, premi e il ruolo della Mostra

La giuria internazionale dell’edizione 2026 sarà presieduta da Maggie Gyllenhaal, figura di spicco del cinema statunitense. I prestigiosi Leoni d’oro alla carriera saranno assegnati a George Clooney ed Ellen Burstyn. Il festival conferma il suo ruolo centrale come trampolino di lancio per la stagione cinematografica autunnale, spesso anticipando opere destinate a riscuotere successo nei circuiti dei premi e nelle distribuzioni internazionali.

La Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, fondata nel 1932 e parte integrante della Biennale, si conferma uno dei festival più antichi e prestigiosi a livello globale. Tradizionalmente ospitata al Lido, la rassegna si è affermata come piattaforma privilegiata per le anteprime mondiali e per la valorizzazione delle tendenze più innovative del cinema. L’annuncio delle opere in concorso ribadisce la continuità e la capacità della Mostra di attrarre grandi nomi, consolidando la sua centralità nel panorama culturale internazionale.