La 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, diretta da Alberto Barbera e in programma dal 2 al 12 settembre 2026, ha completato la selezione ufficiale dei cortometraggi per il Concorso Internazionale di Orizzonti Corti. La rassegna presenterà un totale di 15 opere in anteprima mondiale, provenienti da 13 diversi Paesi.

Di queste, 13 pellicole si contenderanno il prestigioso Premio Orizzonti per il miglior corto, mentre 2 titoli saranno proiettati Fuori concorso. La Biennale di Venezia ha rivelato di aver ricevuto ben 2.500 cortometraggi quest’anno, di cui 205 di produzione italiana.

Tra i registi italiani in gara per il premio principale spiccano Tommaso Acquarone con "Angelo azzurro" e Virginia Mori con il film d’animazione "Sasso, carta, forbici". La selezione internazionale include opere come "Paper Plane", firmato dall’attrice e regista Saoirse Ronan, e "Los Poderos" di Salim Jaller. La sezione Fuori concorso vedrà anche la co-regia italiana di Alessandro Ingaria e Simone Massi con "Il senso della terra". Le proiezioni ufficiali di questi lavori sono fissate per il 10 e l’11 settembre.

Criteri di ammissione e sezioni della Mostra

La partecipazione al Concorso Orizzonti Corti è stata regolamentata da criteri specifici. I film ammessi dovevano essere stati completati dopo il 6 settembre 2025 e non dovevano aver avuto alcuna forma di distribuzione commerciale, diffusione online, proiezione pubblica o partecipazione a precedenti manifestazioni cinematografiche.

Le iscrizioni per questa sezione si sono aperte il 9 febbraio 2026, con scadenza per la presentazione dei cortometraggi fissata al 28 maggio 2026. L’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica si articola in diverse sezioni, tra cui Venezia 83, Open – Fuori concorso, Orizzonti, Venezia Spotlight, Venezia Classici e Venice Immersive. L'evento, organizzato dalla Biennale di Venezia, si conferma un appuntamento cruciale per il cinema globale, offrendo spazio anche a progetti inediti e work in progress attraverso il Venice Production Bridge, operativo dal 3 al 9 settembre 2026.

Il respiro internazionale della selezione

La line-up dei cortometraggi di Orizzonti Corti evidenzia la marcata vocazione internazionale della Mostra, con opere provenienti da 13 Paesi.

La presenza di talenti italiani tra i finalisti, affiancata da autori di calibro internazionale, sottolinea il prestigio e l'importanza di questa sezione nel panorama cinematografico mondiale. Le proiezioni ufficiali dei cortometraggi selezionati si terranno nelle giornate del 10 e 11 settembre, come parte integrante del ricco programma dell’83esima edizione della Mostra.