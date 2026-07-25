La 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma al Lido, si conferma un crocevia fondamentale per il dialogo tra il grande schermo e la letteratura. Il cartellone ufficiale, svelato dal direttore artistico Alberto Barbera, evidenzia una tendenza ormai consolidata: un numero significativo di film, sia in concorso che fuori concorso, trae ispirazione da romanzi, sia italiani che internazionali. Questa scelta programmatica sottolinea il legame profondo e continuo tra la parola scritta e l'immagine cinematografica, capaci entrambi di esplorare la complessità dell'esperienza umana.

I film in concorso per il Leone d’Oro: tra dramma e introspezione

Tra le opere in lizza per il prestigioso Leone d’Oro, emerge con forza “Il fuoco che ti porti dentro”, diretto da Edoardo De Angelis. Tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini, il film offre un ritratto intenso e controverso di Angela, la madre dello scrittore, interpretata da Vanessa Scalera. La narrazione si concentra su un confronto familiare carico di emozioni, ambientato durante una cena della vigilia di Natale, esplorando temi di contraddizione, rabbia e fragilità. Sempre in concorso, il regista giapponese Hirokazu Koreeda presenta “Look Back”, un adattamento del celebre manga di Tatsuki Fujimoto. L'opera indaga l'amicizia tra due giovani ragazze accomunate dalla passione per il disegno, riflettendo sul talento, sulla perdita e sulla ricerca del proprio posto nel mondo.

Nanni Moretti torna con “Succederà questa notte”, liberamente ispirato al romanzo “Legami” dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. Il film, che vede protagonisti Jasmine Trinca, Louis Garrel e Angela Finocchiaro, intreccia diverse storie del libro in un unico racconto cinematografico, esplorando relazioni, fragilità e possibilità di cambiamento. Completa il quadro dei film in concorso “Mr. Nelson, Did You Kill People?”, diretto da Shinya Tsukamoto. Ispirato all'omonimo libro autobiografico di Allen Nelson, veterano afroamericano della guerra del Vietnam, il film affronta con profondità il tema della memoria del conflitto e delle sue conseguenze personali e collettive.

Dalle sezioni parallele ai restauri: la persistenza dell'ispirazione letteraria

Anche le sezioni fuori concorso e parallele della Mostra di Venezia confermano la centralità della letteratura. Nella sezione Fuori Concorso, Mario Martone presenta “Scherzetto”, tratto dal romanzo di Domenico Starnone. Con Toni Servillo nel ruolo del protagonista Daniele Mallarico, il film esplora il rapporto inatteso tra un anziano illustratore e il nipote di quattro anni, offrendo una riflessione sull'invecchiamento, la memoria e il legame tra passato e futuro. La sezione Orizzonti ospita “La ragazza con la Leica”, adattamento del romanzo di Helena Janeczek. Diretto da Alina Marazzi, il film narra la vita di Gerda Taro, fotografa pioniera e prima donna caduta su un campo di battaglia, raccontando attraverso la sua storia e il rapporto con Robert Capa un'intera generazione segnata dalle tensioni politiche e sociali degli anni Trenta.

Sempre in Orizzonti, Edoardo Gabbriellini dirige “La città dei vivi”, ispirato al libro di Nicola Lagioia. L'opera affronta il drammatico caso dell'omicidio di Luca Varani, avvenuto a Roma nel 2016, con uno sguardo che va oltre la cronaca per focalizzarsi sulla dimensione umana delle persone coinvolte. Infine, la sezione Restaurati celebra la tradizione degli adattamenti con una nuova versione de “La lunga notte del ’43” di Florestano Vancini, classico del cinema italiano del 1960, tratto dal racconto di Giorgio Bassani. Questa riproposizione testimonia la lunga e fruttuosa storia del dialogo tra cinema e letteratura nel panorama artistico italiano.

Il dialogo tra cinema e narrativa: un arricchimento costante

La significativa presenza di adattamenti letterari alla Mostra di Venezia non è solo una tendenza, ma una conferma della vitalità e della ricchezza del rapporto tra il cinema e la narrativa. Le storie che prendono vita dalle pagine dei romanzi permettono di esplorare con profondità temi complessi e universali, offrendo al pubblico nuove prospettive e interpretazioni originali. Questa sinergia creativa arricchisce il panorama cinematografico contemporaneo e stimola un confronto intellettuale tra autori, registi e spettatori, dimostrando come i due linguaggi continuino a influenzarsi e a evolversi reciprocamente.