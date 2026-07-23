Il film The Echo Chamber, diretto da Andrea Pallaoro e basato sull'ultima sceneggiatura del maestro Bernardo Bertolucci, è stato ufficialmente selezionato tra i prestigiosi titoli italiani in concorso alla 83/a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. L'annuncio è stato diramato dal direttore artistico Alberto Barbera il 23 luglio 2026, confermando l'importanza dell'opera nel panorama festivaliero.

Il cast di The Echo Chamber vanta nomi di spicco del panorama cinematografico internazionale, tra cui Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, che promettono interpretazioni di alto livello.

La pellicola è frutto di una significativa coproduzione italo-belga, che vede la collaborazione di Indigo Film e Rai Cinema per la parte italiana, affiancate da Versus in associazione con O’Brother Distribution per il Belgio. La realizzazione del progetto è stata curata da un team di produttori esperti: Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori e Viola Prestieri, con la co-produzione affidata a Jacques-Henri Bronckart e Tatjana Kozar, a testimonianza di un impegno produttivo di ampio respiro.

Dettagli sulla produzione e distribuzione

La distribuzione di The Echo Chamber in Italia sarà gestita da 01 Distribution, garantendo una capillare diffusione sul territorio nazionale. Per quanto riguarda il mercato globale, le vendite internazionali del film sono state affidate a Paradise City Sales, un partner strategico per la proiezione mondiale dell'opera.

La trama si dipana attraverso una profonda e toccante storia d’amore, nella quale i confini tra concetti fondamentali come presenza e assenza, cura e dipendenza, e desiderio e controllo si fanno sempre più labili, fino a dissolversi completamente. I due protagonisti, Leo e Anne, sono figure complesse che si inseguono, si sfiorano, si perdono e si cercano incessantemente, incapaci di separarsi o di trovare la libertà. Un elemento narrativo cruciale è la voce di Ava, che risuona tra le stanze e attraversa il tempo, portando in superficie ciò che resiste all'oblio o che non può più essere celato.

Il contesto della Mostra internazionale d’arte cinematografica

La Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia si conferma anno dopo anno come uno degli eventi più prestigiosi e influenti nel panorama del cinema mondiale.

Questo festival annuale seleziona con cura opere cinematografiche provenienti da ogni angolo del globo, offrendo una vetrina di inestimabile valore per il cinema d’autore e per le nuove, innovative produzioni. L'inclusione di The Echo Chamber tra i film italiani in concorso non solo ne evidenzia il rilievo artistico, ma sottolinea anche l'importanza di questo progetto e la fruttuosa collaborazione tra il regista Andrea Pallaoro e il compianto maestro Bernardo Bertolucci, la cui ultima sceneggiatura continua a ispirare il cinema contemporaneo.