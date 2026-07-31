Il Museo di Storia Naturale di Venezia si prepara a un evento straordinario: "Back to Hogwarts". L'iniziativa celebra il venticinquesimo anniversario dell'uscita di "Harry Potter e la Pietra Filosofale", il primo, iconico romanzo della saga creata da J.K. Rowling. Questa ricorrenza segna un quarto di secolo dalla pubblicazione del libro che ha dato il via a un fenomeno letterario e culturale di portata mondiale, affascinando generazioni di lettori.

Organizzato in stretta collaborazione con la casa editrice Salani, l'evento offre un ricco programma di attività pensate per coinvolgere fan di ogni età.

I partecipanti potranno immergersi nel mondo magico attraverso laboratori creativi, giochi a tema e visite guidate speciali all'interno delle sale museali. Non mancheranno inoltre quiz interattivi e momenti dedicati sia ai più piccoli che agli adulti, tutti volti a ripercorrere le avventure e a riscoprire i personaggi che hanno reso celebre il romanzo. L'iniziativa veneziana si inserisce in un più ampio calendario di celebrazioni che, a livello nazionale, rendono omaggio al duraturo successo editoriale e all'impatto culturale della saga.

Un'esperienza immersiva nel mondo magico di Harry Potter

Il Museo di Storia Naturale di Venezia, situato nel cuore storico della città lagunare, accoglie i suoi visitatori in un'atmosfera completamente rinnovata.

Gli spazi museali sono stati trasformati con ambientazioni suggestive e allestimenti tematici che richiamano direttamente il mondo incantato di Harry Potter, offrendo un'esperienza davvero immersiva. Durante la giornata, il pubblico avrà l'opportunità di cimentarsi in prove di abilità ispirate alla saga, scoprire curiosità inedite sul celebre maghetto e, soprattutto, condividere la propria profonda passione per questo universo fantastico con altri appassionati.

Il programma dell'evento include anche la presentazione di edizioni speciali del libro, create appositamente per celebrare questo importante anniversario. Saranno presenti esperti che guideranno i visitatori in un percorso affascinante, illustrando i legami e le intersezioni tra la narrazione fantastica di J.K.

Rowling e il ricco patrimonio naturalistico custodito dal museo. Questa iniziativa si pone l'obiettivo di valorizzare la lettura e promuovere la partecipazione culturale, creando un'occasione unica di incontro e condivisione per famiglie e appassionati.

Il Museo di Storia Naturale: tra scienza e cultura a Venezia

Il Museo di Storia Naturale di Venezia trova la sua prestigiosa sede presso il Fontego dei Turchi, un edificio storico di grande valore affacciato direttamente sul suggestivo Canal Grande. Il museo vanta un'ampia e significativa collezione che spazia dalla zoologia alla botanica, fino alla paleontologia. È riconosciuto per le sue costanti attività didattiche e divulgative, rivolte sia alle scuole che al pubblico generale, con l'intento di stimolare la curiosità e la conoscenza scientifica.

La struttura si impegna attivamente nella promozione di eventi culturali e mostre temporanee, con la missione di avvicinare i visitatori alla comprensione del mondo naturale e alla valorizzazione del patrimonio scientifico. Gestito dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, che coordina numerosi siti culturali della città, il museo si distingue per la sua attenzione all'inclusione e all'accessibilità, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento essenziale per la divulgazione scientifica e culturale nell'intero territorio veneziano.