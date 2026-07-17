Venezia ha ospitato l'annuncio dei giovani vincitori della 17ª edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador. L'evento, tenutosi venerdì 17 luglio nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, ha celebrato i nuovi talenti della scrittura cinematografica, confermandosi un punto di riferimento per la promozione di idee e storie innovative nel panorama del cinema.

Il premio è dedicato alla memoria di Matteo Caenazzo, un giovane talento triestino prematuramente scomparso, il cui grande sogno era proprio il cinema e, in particolare, la sceneggiatura.

L'Associazione Mattador, attiva dal 2009, continua a sostenere i giovani, accompagnandoli con professionalità e passione verso un possibile futuro nel campo del cinema e dell'audiovisivo, anche grazie alla stretta collaborazione con le principali case di produzione cinematografica italiane.

I vincitori della 17ª edizione del Premio Mattador

Il riconoscimento per la Migliore Sceneggiatura per Lungometraggio è stato assegnato a Sim Levi Tezel, 27 anni, di Istanbul. Una menzione speciale per la stessa categoria è andata a 'Santissimi' di Giacomo Collesei, 25 anni, di Este (Padova).

Per la borsa di formazione destinata al Miglior Soggetto, i premiati sono stati: 'Le portatrici' di Giovanna De Luca, 29 anni, di Mercato San Severino (Salerno), ed Erica Benvenuti, 29 anni, di Foggia; 'La Colonna' di Andrea Cantafio, 29 anni, di Soveria Mannelli (Catanzaro); e 'Madda' di Andrea Maddalena Bernardi, 27 anni, di Como.

Nella sezione Series, la borsa di formazione per il Miglior Progetto di serie TV è stata conferita a 'Superpensionati' di Elisa Gattuso, 27 anni, di Roma, Matteo Fasan, 22 anni, di San Vito al Tagliamento (Pordenone), e Mariam Ugolini, 23 anni, di Senigallia (Ancona); e a 'Altitudine 1079' di Chiara Marta Federica Sofia Cappiello, 29 anni, di Como.

La borsa di formazione Dolly per la Migliore Storia raccontata per immagini è andata a 'I Sobros' di Sara Elizabeth Dui, 26 anni, di Bologna. Infine, il Premio Corto86 per la Migliore Sceneggiatura per cortometraggio è stato vinto da 'In questo freddo' di Jacopo Milani, 30 anni, di Roma.

Giuria e significato del Premio

Il presidente della giuria, Andrea De Sica, ha espresso grande soddisfazione, definendo l'esperienza “umanamente gratificante”.

Ha inoltre sottolineato “la responsabilità e la cura della Giuria nella valutazione dei lavori, molti di grande pregio nonostante la giovanissima età dei loro autori”. De Sica ha aggiunto: “Ho imparato come non esista un solo modo di raccontare una storia, ma tanti quante saranno le future edizioni di questo prezioso Premio”. La giuria era composta anche da Habib Mestiri, Giuditta Tarantelli, Gianfilippo Pedote e Claudia De Angelis.

Il Premio Mattador incoraggia i giovani a elaborare soggetti e sceneggiature che esprimano storie coinvolgenti con spirito libero, in linea con l'idea e la poetica di Matteo Caenazzo. L'edizione di quest'anno ha visto la realizzazione del Premio d'Artista Mattador da parte dell'artista Tobias Rehberger, un'opera che è stata donata ai vincitori di tutte le sezioni del concorso.