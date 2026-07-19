Venezia ha celebrato nella notte del 19 luglio 2026 la sua secolare Festa del Redentore, un evento che da 450 anni commemora la fine della terribile epidemia di peste del 1575-1577. Migliaia di turisti e cittadini hanno affollato il bacino di San Marco, molti a bordo di imbarcazioni di ogni tipo, per assistere al grandioso spettacolo pirotecnico, momento culminante della celebrazione.

Alle 23:40, il cielo sopra la città lagunare si è acceso di giallo, rosso e oro, colori che omaggiano la storia e l'identità della Serenissima. Ha preso il via così una serie di quadri pirotecnici dalle tonalità intense e in continua variazione, capaci di trasformare lo scenario veneziano in una grande tela luminosa in movimento.

Tra gli effetti più attesi, le tradizionali "code di cavallo" dorate che si sono aperte lentamente in cascate bianche sospese nell'aria, e una composizione ispirata a un prato verde, apparsa come se nascesse dall'acqua, dal quale sono sbocciati spettacolari fiori di fuoco. Una sequenza dominata dal rosso ha poi avvolto la laguna, anticipando il gran finale: una serie di potenti lampi bianchi seguiti da una maestosa cascata d’oro. Anche le località di Asseggiano, Malcontenta e Pellestrina hanno partecipato con i loro fuochi d’artificio.

Radici Storiche e Rito Popolare

La Festa del Redentore affonda le sue radici in un voto di ringraziamento al Santo Redentore per la liberazione dalla peste. Si rinnova ogni anno davanti al tempio bianco progettato da Andrea Palladio, affacciato sul canale della Giudecca.

L’evento unisce in modo indissolubile religione e tradizione, spiritualità e convivialità, misticismo e magia. Il programma include il pellegrinaggio dei fedeli e la messa solenne nella chiesa del Redentore, ma anche l'allestimento di tavolate sulle fondamenta e sulle barche ormeggiate in bacino, illuminate a festa e imbandite con cibi tipici veneziani: i bigoi in salsa, le sarde in saor, l'anatra, le angurie e i bovoleti. Un ponte votivo su barche, aperto la sera precedente, collega le Zattere alla Giudecca, facilitando il passaggio dei fedeli verso la basilica dei frati cappuccini.

Organizzazione e Grandioso Spettacolo

Per garantire la sicurezza e l'ordine, il bacino di San Marco è stato suddiviso in settori per le diverse tipologie di imbarcazioni, con quelle tradizionali, a remi e in legno, posizionate più vicine ai fuochi.

L’accesso alle rive è stato regolato tramite prenotazione obbligatoria e ingressi contingentati. Lo spettacolo pirotecnico, curato dalla ditta Parente Fireworks di Rovigo, eccellenza mondiale nel settore, è stato allestito su 25 pontoni affiancati, per una lunghezza complessiva di 420 metri, con gestione interamente computerizzata. Sono stati sparati 5.500 fuochi, per un totale di due tonnellate e mezzo di esplosivi, in quaranta minuti di vera magia. Il tema di quest’anno, “I colori di Venezia”, ha esplorato i tramonti e i riflessi sull’acqua.

Un centinaio di operatori delle forze dell’ordine – tra cui Polizia locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione civile e personale del Comune e di Vela – ha garantito un deflusso ordinato e la sicurezza dei partecipanti.

La festa prosegue il giorno successivo con la parte sportiva e religiosa: nel pomeriggio, nel canale della Giudecca, si sono svolte le sfide dei giovanissimi e degli uomini su pupparini, seguite dalla prima regata della stagione su gondole a due remi dei campioni. Una regata storica che rappresenta il cuore della tradizione remiera veneziana. Al termine degli eventi sportivi, la messa solenne è stata presieduta dal patriarca Francesco Moraglia nella chiesa del Redentore, segnando la prima partecipazione da sindaco per Simone Venturini.