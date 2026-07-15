La nuova edizione di Venice Immersive, la sezione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia dedicata alle opere immersive, si terrà dal 28 agosto al 7 settembre. L'evento si svolgerà sull'Isola del Lazzaretto Vecchio, situata di fronte al Lido di Venezia. Quest'anno, la selezione include 44 opere provenienti da 25 Paesi diversi, ponendo una particolare attenzione alle produzioni innovative e ai linguaggi all'avanguardia della realtà virtuale e realtà aumentata.

Tra le proposte in programma spicca 'David Bowie: The Aladdin Sane Tour', un'esperienza immersiva che offre l'opportunità di esplorare il mondo creativo dell'iconico artista britannico.

La selezione di Venice Immersive presenta progetti da Europa, Asia, America e Oceania, garantendo una panoramica globale sulle nuove frontiere della narrazione immersiva. La sezione si conferma così un punto di riferimento internazionale per la sperimentazione e la presentazione di opere che utilizzano tecnologie avanzate per coinvolgere lo spettatore.

Innovazione e Visione Curatoriale

La sezione Venice Immersive è curata da Liz Rosenthal e Michel Reilhac, i quali hanno sottolineato l'importanza di offrire una piattaforma dedicata alle nuove forme di espressione artistica. Le opere selezionate spaziano attraverso una vasta gamma di generi e formati, includendo installazioni interattive, esperienze di realtà virtuale e realtà aumentata, e progetti pionieristici che integrano elementi di intelligenza artificiale.

L'evento mira a promuovere attivamente la collaborazione internazionale e a favorire l'incontro tra creativi di tutto il mondo.

La Mostra del Cinema di Venezia, giunta alla sua 83esima edizione, continua con determinazione a investire nell'innovazione. Attraverso Venice Immersive, propone al pubblico e agli addetti ai lavori una sezione all'avanguardia che esplora in profondità le immense potenzialità delle nuove tecnologie applicate all'arte e alla narrazione cinematografica.

L'Isola del Lazzaretto Vecchio e la Mostra

L'Isola del Lazzaretto Vecchio, scelta come sede di Venice Immersive, è un luogo suggestivo nella laguna veneziana, interamente dedicato ad accogliere le installazioni e le esperienze immersive.

La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si conferma uno degli eventi cinematografici più antichi e prestigiosi a livello globale, organizzato dalla Biennale di Venezia. L'iniziativa di Venice Immersive si inserisce pienamente nel programma ufficiale della manifestazione, ribadendo l'impegno costante della Biennale nella promozione e valorizzazione di linguaggi artistici innovativi nel panorama culturale internazionale.