Il primo settembre 2026 segna un appuntamento imperdibile per la comunità globale dei fan di Harry Potter: il tradizionale Back to Hogwarts. Quest'anno, la celebrazione che rievoca il ritorno degli studenti alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts assume un significato ancora più speciale, coincidendo con il 25° anniversario dell’uscita sul grande schermo di “Harry Potter e la Pietra Filosofale”. L’Italia si prepara a festeggiare questo importante traguardo con un evento ufficiale a Venezia, riservato su invito, che rappresenta il culmine delle celebrazioni dedicate al primo indimenticabile film della saga.

Gli ospiti che parteciperanno all’esclusivo evento veneziano avranno l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva e unica. Saranno accolti da una speciale proiezione del film Harry Potter e la Pietra Filosofale, circondati da aree tematizzate ed elementi iconici, tutti pensati per ricreare fedelmente l’atmosfera magica di Hogwarts. Questa celebrazione italiana si inserisce in un vasto programma globale che coinvolge numerosi paesi, tra cui il Regno Unito, la Francia, la Spagna, la Germania, la Cina, l’Australia e il Giappone, con un ricco calendario di eventi, iniziative e attività dedicate a unire la comunità internazionale dei fan.

Il ritorno al cinema e le celebrazioni globali

Il 25° anniversario di “Harry Potter e la Pietra Filosofale” sarà festeggiato anche nelle sale cinematografiche italiane.

Dal 26 agosto al 2 settembre, il film tornerà sul grande schermo, offrendo ai fan la possibilità di rivivere la magia del primo capitolo, diretto da Chris Columbus. I biglietti per queste proiezioni speciali sono già disponibili online. A livello globale, la riedizione cinematografica sarà arricchita da 12 minuti di contenuti inediti dietro le quinte, un’esclusiva che debutterà proprio durante la settimana di festeggiamenti, aggiungendo un ulteriore motivo per recarsi al cinema.

Oltre alle proiezioni, il programma prevede una serie di esperienze e attività tematiche in diverse città del mondo. Tra queste spiccano una suggestiva lezione collettiva di bacchette a Versailles e altri eventi celebrativi a Londra, Madrid, Sydney, Berlino e in Cina.

I fan potranno inoltre prendere parte a iniziative speciali presso i parchi Universal Studios e nei negozi ufficiali di Harry Potter in Nord America, dove saranno disponibili prodotti esclusivi, giochi interattivi e momenti dedicati a celebrare la saga.

La nuova serie HBO e l'espansione dell'universo magico

Il Back to Hogwarts 2026 non è solo un momento di ricordo, ma anche un’importante occasione per anticipare l’attesissimo arrivo della nuova serie originale HBO, intitolata “Harry Potter e la Pietra Filosofale”. Il debutto di questa produzione esclusiva è fissato per Natale 2026 su HBO Max, promettendo di offrire ai fan uno sguardo ancora più profondo e dettagliato sulla storia che ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo.

Per chi desidera rivivere l’intera avventura, tutti gli otto film di Harry Potter sono già disponibili sulla piattaforma, garantendo una completa immersione nell’universo magico.

Le celebrazioni del Back to Hogwarts sono ulteriormente arricchite da una vetrina digitale annuale. Il primo settembre, su YouTube e TikTok, sarà trasmesso uno showcase con aggiornamenti, annunci e contenuti esclusivi provenienti da tutto il mondo di Harry Potter. Questa vasta iniziativa, promossa da Warner Bros. Discovery, mira a coinvolgere attivamente la comunità globale dei fan attraverso un mix di eventi dal vivo, esperienze online innovative e attività nei principali luoghi legati alla leggendaria saga, mantenendo viva la magia per le nuove e vecchie generazioni.