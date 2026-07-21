Pordenonelegge 2026 ospiterà Vera Politkovskaja, protagonista domenica 20 settembre, alle 15.30, nella nuova Dissensio Arena. L'appuntamento è significativo per il 20° anniversario dell'assassinio di sua madre, Anna Politkovskaja, la celebre giornalista russa uccisa il 7 ottobre 2006. Vera Politkovskaja presenterà il suo memoir "Una madre. La vita e la passione per la verità di Anna Politkovskaja" (Rizzoli), un'opera che rievoca le battaglie civili e l'impegno per la libertà della madre.

Il festival, giunto alla ventisettesima edizione, si terrà dal 16 al 20 settembre 2026, con oltre 650 ospiti internazionali e numerosi eventi in 45 sedi tra Pordenone e il Friuli Venezia Giulia, a ingresso libero.

La Dissensio Arena, spazio dedicato alle voci di esuli e dissidenti, accoglierà questo incontro cruciale. Michelangelo Agrusti, presidente di Fondazione Pordenonelegge.it, ha evidenziato il dovere di ricordare figure come Anna Politkovskaja, che sacrificò la vita per denunciare la violenza del potere, e il ruolo della cultura come presidio contro ogni oppressione.

Il programma di Pordenonelegge 2026: ospiti e Fuoricittà

Il calendario di Pordenonelegge 2026 è online dal 21 luglio. Oltre a Vera Politkovskaja, figurano tra gli autori Kader Abdolah, Michel Houellebecq, Laura Morante, Eshkol Nevo, Salman Rushdie e Peter Sloterdijk. L'evento è promosso dalla Fondazione Pordenonelegge.it, presieduta da Michelangelo Agrusti, e curato dal direttore artistico Gian Mario Villalta, con Alberto Garlini e Valentina Gasparet, coordinato da Michela Zin.

Il cartellone Fuoricittà, sezione itinerante, animerà tredici località. Il 17 settembre: Silvio Garattini (Brugnera), Viola Ardone (Morsano al Tagliamento). Il 18 settembre: Daria Bignardi (Sesto al Reghena), Marco Malvaldi (Prata di Pordenone). Il 19 settembre: Vittorino Andreoli (Casarsa della Delizia), Maurizio de Giovanni (Porcia), Csaba dalla Zorza (Sacile), Antonio Caprarica (San Quirino), Cristina Cassar Scalia (Cordenons), Stefania Auci (Spilimbergo, prequel Florio). Il 20 settembre: Giuseppe Cruciani (Azzano Decimo), Antonio Polito (San Vito al Tagliamento), Ilaria Tuti (Maniago). Un evento di anteprima con Giulia Dal Mas è previsto il 26 agosto a Lignano Sabbiadoro.

La Dissensio Arena: un tributo alla libertà di stampa

La Dissensio Arena, novità di questa edizione, è dedicata alle testimonianze di esuli e vittime di repressioni. La presenza di Vera Politkovskaja richiama la storia di sua madre, Anna Politkovskaja, celebre per il suo giornalismo critico contro il potere.

Anna Politkovskaja fu una voce coraggiosa del giornalismo internazionale, impegnata a documentare violazioni dei diritti umani e a combattere la censura. Il memoir della figlia ripercorre questi temi, testimoniando il valore della ricerca della verità. L'appuntamento nella Dissensio Arena è un omaggio alla giornalista e una riflessione sulle sfide attuali alla libertà di stampa e sui rischi di chi si oppone alla menzogna dei regimi.

La presenza di Vera Politkovskaja e della Dissensio Arena rafforza l'impegno di Pordenonelegge per un confronto aperto, il libero pensiero e il dialogo con le grandi questioni civili.