L’ottava edizione de La Posta Letteraria, il festival letterario di Radicofani, si è conclusa con un successo straordinario, registrando circa 1.500 presenze in due pomeriggi. Un dato eccezionale per un borgo di meno di 800 abitanti, che conferma il festival come il più grande evento di libri fuori dalle grandi città e tra gli appuntamenticulturali più originali dell’estate italiana. Nato nel 2019 da giovani del luogo, il festival si è affermato.

Il Bosco Isabella, suggestiva cornice nella Val d’Orcia, ha ospitato gli incontri, trasformandosi per due giorni in un vivace spazio di confronto culturale per lettori, autori e giornalisti.

L’ospite d’onore più atteso è stato Carlo Verdone. Il celebre regista e attore romano ha dialogato con Paolo Conti del Corriere della Sera, ripercorrendo la sua carriera tra ricordi, aneddoti e legami familiari. Durante l’incontro, i ragazzi de La Posta Letteraria gli hanno conferito un riconoscimento alla carriera, omaggio al suo straordinario contributo al cinema italiano. Verdone ha espresso sincero affetto per Radicofani, colpito dalla bellezza del paese (in primis la Fortezza di Ghino di Tacco), dall’atmosfera del Bosco Isabella, dal ritorno in un territorio legato a ragioni familiari e dall’accoglienza speciale.

Protagonisti e novità dell’edizione

L’edizione ha visto la partecipazione di autorevoli figure del giornalismo, dell’editoria e della cultura italiana: Franco Bechis, Francesco Cancellato, Paolo Conti, Giuseppe Di Piazza, Lorenza Foschini, Anna Katharina Fröhlich, Marco Molendini, Antonio Padellaro, Giulio Silvano, Mario Andreose, Antonio Di Bella, Enrico Franceschini, Venanzio Postiglione, Elvira Serra, Marco Varvello e Anna Zafesova.

Il programma ha offerto incontri su giornalismo, politica e attualità, moderati anche da Lorenza Foschini, Marco Varvello e Ilaria Sotis.

Con ingresso gratuito e senza prenotazione, la manifestazione ha garantito massima accessibilità. Tra le novità 2026, la mostra della pittrice tedesca Elisabeth Castell e un’area ristoro con gelati artigianali per momenti di relax. Per gli ospiti, un ‘voucher pausa’ ha offerto sconti sulle strutture ricettive locali.

Un progetto culturale in continua evoluzione

Nato sette anni fa, La Posta Letteraria persegue l’obiettivo di rendere la cultura un’occasione autentica di incontro e confronto. Gli organizzatori, un collettivo di giovani di Radicofani, lo definiscono “un luogo dove autori e pubblico possano vivere un’esperienza di dialogo, semplicità e vicinanza”.

L’arrivo di Carlo Verdone, obiettivo perseguito per anni, ha rappresentato un momento culminante per l’ottava edizione. Gli organizzatori hanno ringraziato sponsor, istituzioni, editori, autori, stampa e volontari, il cui supporto è stato fondamentale per la crescita del progetto dalla sua fondazione.

Il Bosco Isabella, giardino monumentale, è la cornice suggestiva e distintiva degli incontri. La Posta Letteraria si conferma un appuntamento con una forte identità territoriale, capace di accogliere migliaia di persone e di promuovere dialogo e amicizia tra pubblico e protagonisti del mondo editoriale e mediatico.