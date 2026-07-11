La Casa di Giulietta e il suo celebre cortile a Verona hanno registrato un record di ingressi nei primi sei mesi del 2026, raggiungendo quota 277 mila visitatori. Questo eccezionale risultato segue l'introduzione del ticket di accesso, una misura che, secondo il Comune di Verona, ha permesso di regolare efficacemente i flussi turistici. L'obiettivo è stato garantire una migliore fruizione sia dello spazio museale sia dell’iconico balcone, profondamente legato alla leggenda di Giulietta. Il biglietto è stato esteso a entrambe le aree dopo anni di accesso libero e un costante aumento delle presenze.

Tra gennaio e giugno 2026, il sito, una delle mete turistiche più celebri della città veneta, ha confermato la sua attrattiva con i 277 mila ingressi registrati. L’assessore alla Cultura del Comune di Verona, Marta Ugolini, ha evidenziato come “l’introduzione del biglietto abbia permesso non solo di valorizzare ulteriormente il sito ma anche di garantire una migliore esperienza di visita ai turisti, contenendo il sovraffollamento e consentendo così la tutela del luogo”. Ugolini ha inoltre sottolineato l’importanza di questa gestione controllata, specialmente in vista della stagione estiva, periodo in cui le presenze turistiche sono tradizionalmente più elevate.

La gestione degli accessi e i risultati ottenuti

L’obbligo del ticket unico per visitare la Casa di Giulietta e il cortile è stato introdotto all’inizio dell’anno e si applica a tutti coloro che desiderano accedere a questi due simboli indiscussi della Verona shakespeariana. Precedentemente, il cortile era liberamente accessibile, mentre solo l’ingresso alla casa era a pagamento. L’adozione di questa nuova politica ha risposto alla necessità di migliorare la gestione dei flussi e la conservazione del sito, che attira ogni anno centinaia di migliaia di visitatori internazionali, affascinati dalla leggenda di Giulietta e Romeo. Il Comune ha dichiarato che la nuova formula si è dimostrata efficace sia in termini di ordine sia nella valorizzazione dell'esperienza di visita, come testimoniato dal gradimento dei turisti.

La decisione di contingentare gli accessi risponde anche alle esigenze di tutela materiale e di salvaguardia dell'integrità del sito, mantenendo un delicato equilibrio tra la valorizzazione turistica e la conservazione di un luogo così iconico. I dati di affluenza del primo semestre del 2026 riflettono una costante e forte attrattività, confermando il ruolo centrale della Casa di Giulietta nell’offerta culturale di Verona, città che annualmente accoglie milioni di turisti.

La Casa di Giulietta: storia e simbolo di Verona

Situata in via Cappello, a pochi passi da piazza delle Erbe, la Casa di Giulietta è una delle principali attrazioni culturali di Verona. L’edificio, risalente al XIII secolo e oggetto di restauri nel corso del Novecento, presenta il celebre balcone che la tradizione popolare ha indissolubilmente legato alla figura di Giulietta Capuleti, protagonista del dramma shakespeariano.

Al suo interno, il museo custodisce numerosi cimeli e testimonianze sul mito letterario, oltre a una singolare raccolta di lettere d’amore indirizzate a Giulietta da ogni parte del mondo.

Nel cortile, la statua bronzea di Giulietta, opera di Nereo Costantini del 1972, rappresenta uno dei punti più fotografati dai visitatori. Nel corso del tempo, la Casa di Giulietta si è consolidata come emblema dell’identità cittadina e polo di un turismo internazionale in continua crescita. Attualmente, il sito è gestito come museo comunale e, oltre alla visita degli ambienti storici, propone attività culturali e iniziative volte a promuovere il ricco patrimonio artistico e letterario di Verona.