Un finanziamento di quasi 25mila euro è stato destinato alla valorizzazione dell’area archeologica delle Gallerie Romane e dell’ex chiesa di Santa Maria delle Grazie al Furlo. L'assegnazione è avvenuta tramite il bando regionale 'Aree, parchi archeologici e teatri storici delle Marche', con l'obiettivo di promuovere e rendere più accessibile questo importante patrimonio culturale.

Il progetto, intitolato 'Ascoltare il Silenzio', prevede una completa riqualificazione dell'oratorio seicentesco di Santa Maria delle Grazie e delle adiacenti Gallerie Romane.

L'intervento mira a migliorare significativamente l'accessibilità cognitiva e culturale del sito, rendendolo fruibile a un pubblico più ampio e diversificato.

Tra le principali novità introdotte figurano nuovi allestimenti, l'implementazione di informazioni multilingua e la disponibilità di app e audioguide scaricabili per l'utilizzo offline. L’ingresso all’area archeologica rimarrà gratuito, mentre per una gestione ottimizzata è stata attivata una biglietteria unica digitale, accessibile tramite il circuito 'liveticket'.

Un ricco calendario di eventi e iniziative

Il programma di attività per l'area archeologica è particolarmente denso e variegato. Sono previsti concerti, realizzati in collaborazione con festival itineranti come 'Terre Sonore', oltre a laboratori didattici, letture pubbliche e conferenze tematiche.

L'offerta culturale si arricchisce ulteriormente con eventi speciali, organizzati in concomitanza con appuntamenti di rilievo come la Fiera del tartufo bianco di Acqualagna e le Giornate europee dell’archeologia. Il format dedicato 'ArcheoFurlo' proporrà inoltre escursioni e visite guidate multilingua, offrendo percorsi esplorativi approfonditi e accessibili a visitatori internazionali.

Il primo appuntamento di questo calendario è fissato per domenica 19 luglio alle ore 19.30, con l'inaugurazione della mostra fotografica 'Oggetti e transizioni. Dai musei della Flaminia marchigiana', che si terrà nell’ex chiesa di Santa Maria delle Grazie del Furlo. Nella stessa serata, alle ore 21, sarà presentato il cortometraggio 'La Via Flaminia: i musei e le storie - Dal laboratorio al video', un'occasione per esplorare la storia e il patrimonio del territorio attraverso un linguaggio innovativo.

Le Gallerie Romane e Santa Maria delle Grazie: un patrimonio da scoprire

L’area archeologica, situata nel suggestivo territorio di Acqualagna, nelle Marche, include le imponenti Gallerie Romane del Furlo e l’ex chiesa di Santa Maria delle Grazie. Le Gallerie Romane rappresentano una testimonianza eccezionale dell'ingegneria antica, realizzate per consentire il transito della storica Via Flaminia attraverso la gola del Furlo.

L’ex chiesa di Santa Maria delle Grazie, risalente al Seicento, si erge in prossimità delle gallerie e costituisce un elemento fondamentale del percorso di valorizzazione. La sua inclusione nel progetto 'Ascoltare il Silenzio' ne sottolinea l'importanza storica e culturale, integrandola pienamente nell'esperienza di visita dell'intero complesso archeologico.