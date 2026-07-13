La nona edizione di Videocittà – Watercult, il Festival della Visione e della Cultura Digitale ideato da Francesco Rutelli, ha registrato un record di pubblico. Il festival, tenutosi dal 10 al 12 luglio 2026 al Gazometro di Roma, ha attratto oltre 13.000 presenze, segnando un record assoluto nella serata inaugurale del 10 luglio. Diretto artisticamente da Anna Lea Antolini e creativamente da Michele Lotti, l'evento ha beneficiato del sostegno di Eni, main partner.

Il tema centrale di questa edizione, “Watercult”, è stato l’acqua, filo conduttore che ha permeato ogni aspetto: dalle installazioni immersive alle opere di videoarte, dai live audiovisivi alle esperienze di realtà virtuale.

L'acqua è stata esplorata nel suo valore ecologico, politico e culturale, stimolando una profonda riflessione. Tra le attrazioni più seguite, l’installazione immersiva In Lympha, frutto della collaborazione tra Eni e Videocittà, arricchita dalla nuova versione di "Black Water" di Apparat. Il compositore, musicista e produttore, già David di Donatello per "Capri-Revolution", ha anche offerto un esclusivo DJ set sul Main Stage, unendo musica elettronica e nuove tecnologie.

Installazioni e performance: l'acqua protagonista

Tra le opere più apprezzate, Unda ha trasformato il Gazometro G4 in un suggestivo faro urbano di luce e laser, ispirato al movimento dell'acqua. Apprezzata anche Nature’s Computility, la "cascata virtuale" dell'artista cinese Cao Yuxi, presentata per la prima volta in Italia.

L'installazione Water: always the same, always different di Giuseppe La Spada ha unito la danza di Amanda Lana alle sonorità elettroniche di Francesca Heart, evocando le acque del mondo. Il festival ha inoltre presentato OS Ocean Suite, un progetto artistico-scientifico che ha tradotto in suono oltre settant'anni di dati climatici legati al fenomeno El Niño.

Il programma musicale ha proposto tre serate di sperimentazione audiovisiva. Il 10 luglio si sono esibiti Sara Persico e Mika Oki, seguiti dal DJ set audiovisivo di Mace. L'11 luglio è stata la volta di Nziria con il suo album "Syysma" (live), Populous con i visual di Furio Ganz, e la chiusura affidata ad Apparat. La serata del 12 luglio ha visto protagonisti sul main stage Voices From The Lake (Donato Dozzy e Neel), e il live A/V Freefall di Liminal State.

Videoarte, dibattiti e formazione

La sezione Videoarte, curata da Damiana Leoni e Rä di Martino, ha presentato il 10 luglio opere di Shahzia Sikander ("3 to 12 Nautical Miles"), il collettivo milanese Flatform, l’argentina Cecilia Bengolea e la kuwaitiana Monira Al Qadiri. A questi si è aggiunto Tommaso Cherubini con "Invisible Ecologies", un'opera immersiva che ha interpretato i dati idrologici e ambientali del Tevere.

I dibattiti, con gli incontri AQUA ideati da Francesco Rutelli e gli AQUA Talk condotti da Simone Arcagni, hanno esplorato la gestione idrica, le precipitazioni intense, gli insegnamenti di Roma antica e le questioni geopolitiche legate a mari e oceani. La formazione ha coinvolto studenti di istituti e accademie romane, che hanno presentato opere create per il festival, confermando Videocittà come laboratorio di scambio tra arti, tecnologia e pensiero contemporaneo.

La nona edizione si è così consolidata come evento di riferimento in Italia per cultura contemporanea, innovazione tecnologica e musica elettronica, riaffermando il Gazometro di Roma come polo creativo e di partecipazione pubblica.