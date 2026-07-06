Il concerto "Heroes. Omaggio a David Bowie", che vedrà protagonista Paolo Fresu insieme a una straordinaria band, ha già registrato il tutto esaurito. L'attesissimo evento è in programma l'8 luglio al prestigioso Festival di Villa Arconati, situato a Castellazzo di Bollate, nel Milanese. Questa performance si annuncia come uno dei momenti clou della trentottesima edizione della rassegna musicale, rinomata per il suo cartellone ricco e diversificato.

Sul palco, al fianco di Fresu, si esibiranno musicisti di grande calibro: John De Leo, Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli e Christian Meyer.

Un ensemble appositamente creato per rendere omaggio al Duca Bianco, esplorando le sue sonorità in una chiave inedita e affascinante.

L'omaggio a David Bowie: un progetto unico

Paolo Fresu ha espresso profondo entusiasmo per il progetto, dichiarando di essersi sentito "onorato ed emozionato" fin dalla proposta. La sua visione ha portato alla formazione di una band unica, composta da "grandi musicisti eclettici e provenienti da esperienze diverse, anche lontane dal jazz", un aspetto che Fresu considera un "grande valore". L'approccio alla musica di David Bowie è descritto come una "grande emozione" e una "straordinaria opportunità" per tutti i partecipanti.

Il gruppo ha approfondito un vasto repertorio, selezionando circa trenta brani iconici di Bowie.

Tra questi spiccano capolavori come "Life on Mars", "This Is Not America", "Warszawa" e "When I Live My Dreams". Fresu ha sottolineato la natura immortale di Bowie come autore, evidenziando la sua storica vicinanza al mondo del jazz. L'intento della band è quello di affrontare l'opera di Bowie con il "massimo rispetto per la sua arte", pur mantenendo un approccio propositivo e offrendo "uno sguardo nuovo su queste canzoni".

Il Festival di Villa Arconati: 38 edizioni di "musiche possibili"

Il Festival di Villa Arconati, giunto alla sua trentottesima edizione, si conferma un appuntamento imperdibile nel panorama culturale italiano. La manifestazione si svolge dal 2 al 15 luglio 2026 nella suggestiva cornice della storica villa di Castellazzo di Bollate, a nord di Milano.

Il festival è celebre per la sua vocazione a proporre "musiche possibili", espressioni artistiche che trascendono i generi tradizionali e instaurano un dialogo fecondo con altre forme d'arte.

Il cartellone 2026 è eclettico e di alto livello. Oltre all'attesissimo tributo a Bowie, include esibizioni di artisti internazionali e nazionali come Gipsy Kings by Diego Baliardo, il pianista Giovanni Allevi, la cantante Arisa, l'attore e scrittore Stefano Massini, e il cantautore Pacifico. Il programma prevede anche la proiezione del docufilm "Pino Daniele. Nero a metà" e un gran finale all'insegna delle sonorità brasiliane con Gilsons + Selton. Tutte le informazioni pratiche e i dettagli sugli eventi collaterali sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, che invita il pubblico a vivere un'esperienza unica tra arte, musica e paesaggio.