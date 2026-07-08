La quinta edizione del Lake Sound Park si prepara ad animare Cernobbio, sul suggestivo Lago di Como, dal 9 al 26 luglio 2026. L'evento, ormai un punto di riferimento nell'estate lombarda, trasformerà l'ex Galoppatoio di Villa Erba in un palcoscenico a cielo aperto, accogliendo un ricco cartellone di artisti di fama nazionale e internazionale. Organizzato da MyNina in collaborazione con Shining Production e con il sostegno del Comune di Cernobbio, il festival promette un'esperienza musicale unica, immersa in una delle cornici più affascinanti d'Italia.

Un programma stellare tra musica e spettacolo

L'edizione 2026 del Lake Sound Park si articola in tredici serate, ciascuna con un protagonista d'eccezione, pensate per soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo. L'apertura, il 9 luglio, è affidata all'intensa voce di Fiorella Mannoia. Il programma prosegue con una serie di appuntamenti imperdibili: l'11 luglio sarà la volta di Claudio Baglioni, un concerto che ha già registrato il tutto esaurito, a testimonianza dell'enorme attesa. Il 12 luglio salirà sul palco Davide Van de Sfroos, seguito il 14 luglio dal maestro Riccardo Cocciante. Il 15 luglio, l'ex Galoppatoio ospiterà lo show comico di Giorgio Panariello, mentre il 16 luglio sarà la volta di Coez, la cui data è già sold out.

Il 17 luglio, il trio de Il Volo incanterà il pubblico, e il 19 luglio si esibirà l'iconico Morrissey, in quella che sarà la sua unica data lombarda del tour estivo.

La rassegna continua con Serena Brancale il 21 luglio, Alfa il 23 luglio e Mannarino il 24 luglio, quest'ultimo con l'apertura di Angelica Bove. Un altro grande nome internazionale atteso è Charlie Puth, che si esibirà il 25 luglio con Bradley Simpson. La chiusura del festival, il 26 luglio, sarà affidata a Luca Carboni. Non mancherà una serata dedicata alla nostalgia degli anni Novanta, in programma il 18 luglio, per un tuffo nel passato musicale.

La magia di Villa Erba: tra storia e natura

Il fascino del Lake Sound Park è indissolubilmente legato alla sua location d'eccezione: il parco storico di Villa Erba.

Questa dimora storica, tra le più celebri del Lago di Como, offre uno scenario mozzafiato. Il palco, allestito nell'area dell'Ex Galoppatoio, si affaccia direttamente sull'acqua, regalando agli spettatori la possibilità di assistere ai concerti con lo sfondo delle montagne e delle ville che rendono questo angolo della Lombardia famoso in tutto il mondo. È un'esperienza che fonde la potenza della musica dal vivo con la bellezza incontaminata della natura e l'eleganza dell'architettura storica, specialmente al tramonto.

Informazioni utili per i visitatori

Il Lake Sound Park attira un vasto pubblico, sia dai dintorni del lago che dalle principali città lombarde. I biglietti per le diverse serate sono disponibili sui circuiti autorizzati TicketOne e Ticketmaster, oltre che nei punti vendita convenzionati.

I prezzi variano in base all'artista e al settore scelto. Si ricorda che alcune date, come quella di Claudio Baglioni, hanno già registrato il tutto esaurito, suggerendo di acquistare i tagliandi con anticipo.

Per raggiungere Villa Erba a Cernobbio (CO), è possibile utilizzare l'automobile, percorrendo l'autostrada A9 Milano-Como-Chiasso fino all'uscita Como Centro. In alternativa, si può optare per il treno fino alle stazioni di Como San Giovanni o Como Nord Lago, da cui sono disponibili comodi collegamenti tramite bus e battelli. L'organizzazione consiglia vivamente di arrivare con un certo anticipo rispetto all'inizio degli spettacoli, per avere il tempo di godere appieno della bellezza del parco e del panorama incantevole sul lago.