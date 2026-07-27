La decima edizione di “Stati d’Arte”, rassegna internazionale di arte contemporanea, ha aperto le sue porte a Villa Fidelia di Spello, ospitando oltre cento opere di artisti provenienti da diversi contesti e linguaggi. L'evento, inaugurato sabato 25 luglio alla presenza di un folto pubblico e numerose autorità locali e internazionali, si protrarrà fino al 30 agosto. L’edizione 2026 si inserisce nelle celebrazioni nazionali per l’ottocentenario francescano, a cui l'intera manifestazione è idealmente dedicata, proponendo un dialogo tra creatività attuale e l'eredità spirituale del Santo.

Andrea Baffoni, direttore artistico della kermesse, ha descritto “Stati d’Arte” non come una semplice mostra, ma come una vera e propria “esperienza estetica, un viaggio nelle stanze dell’immaginazione”. La selezione degli artisti, ha spiegato Baffoni, non privilegia il curriculum consolidato, ma la capacità di offrire una ricerca creativa orientata verso uno spazio di evasione. Questo approccio è particolarmente significativo in un anno che celebra l’ottocentenario francescano, al quale l’intera rassegna è idealmente dedicata.

Temi, innovazioni e omaggio ai Futuristi

Il cuore di questa edizione è il tema dell’uguaglianza, che lascia ampio respiro alla creatività degli artisti. Le opere esposte affrontano un vasto spettro di tematiche, dalla natura al cosmo, dall’essere umano con le sue contraddizioni alla percezione del tempo e dello spazio, fino a uno sguardo proiettato verso il futuro.

Tra le principali novità del 2026, spicca una mostra omaggio ai futuristi, allestita nel padiglione Centro Storico presso il palazzo comunale di Spello. Qui sono esposte opere di figure di spicco come Gerardo Dottori, Alessandro Bruschetti, don Nello Palloni e Antonio Fiore (Ufagrà), alcune delle quali specificamente dedicate ad Assisi e a san Francesco.

Accanto alle esposizioni principali, il programma prevede un ricco calendario di eventi collaterali, performance artistiche e appuntamenti culturali, che si svolgeranno sia negli spazi di Villa Fidelia sia nella vicina Assisi. L’organizzazione della rassegna è curata dall’associazione La Casa degli Artisti, guidata da Carla Medici e Francesco Minelli, con il supporto organizzativo di Gabriela Juganariu e il progetto grafico di Eleonora Pascai.

Patrocini prestigiosi e accessibilità

“Stati d’Arte” gode di un ampio e prestigioso sostegno istituzionale. La manifestazione si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero del Turismo. Contribuiscono inoltre l’Ambasciata e il Consolato generale del Regno dei Paesi Bassi, e l’Ambasciata e il Consolato del Perù, quest’ultimo designato come Paese ospite dell’edizione 2026. Ulteriore supporto e patrocinio provengono dalla Regione Umbria-Assemblea legislativa, dalla Camera di commercio dell’Umbria, dalla Provincia di Perugia e dal Comune di Spello, con la collaborazione della Città di Assisi per specifici eventi collaterali.

L’ingresso alla mostra è libero e aperto a tutti i giorni, dalle ore 16 alle 19, fino alla chiusura del 30 agosto. Un’importante novità dell’edizione 2026 è la completa digitalizzazione delle opere, che saranno rese accessibili online attraverso il sito dell’associazione La Casa degli Artisti di Perugia, ampliando così la fruizione della rassegna. Il programma dettagliato di tutti gli eventi è consultabile sul sito e sulle pagine social dell’associazione.

L’arte come riflessione sull’eredità francescana

Le riflessioni sull’eredità di san Francesco hanno animato l’inaugurazione. Sarah Bistocchi, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, ha sottolineato come il legame della rassegna con la figura del Santo offra un’opportunità per approfondire i suoi valori di pace e cura del creato.

“L’arte è una postura e una responsabilità”, ha affermato Bistocchi, evidenziando come attraverso l’arte si scelgano di lanciare messaggi significativi. Laura Servi, vicepresidente della Provincia di Perugia, ha aggiunto che “Francesco non è stato solo un santo, ma una figura che ci ha indicato un nuovo modo di rapportarci con la natura e il creato”, i cui insegnamenti hanno ispirato gli artisti nel tempo. Moreno Landrini, sindaco di Spello e consigliere provinciale, ha infine ricordato con soddisfazione come la manifestazione, nata da un sodalizio spontaneo dieci anni fa, rappresenti oggi un appuntamento di grande pregio e valore per la comunità e per la valorizzazione di Villa Fidelia.