I magnifici giardini di Villa Lante a Bagnaia, nel comune di Viterbo, sono stati finalmente riaperti al pubblico dopo un importante intervento di restauro e recupero. L'annuncio, avvenuto il 14 luglio 2026, segna la conclusione di un'opera meticolosa che ha interessato sia le preziose strutture architettoniche sia le lussureggianti aree verdi del complesso. Questo significativo progetto ha permesso di restituire ai visitatori uno dei più celebri e affascinanti esempi di giardino all'italiana, rinomato per la sua articolata disposizione di fontane, suggestivi giochi d'acqua e scenografiche terrazze.

Il Dettaglio degli Interventi e la Nuova Apertura

I lavori di riqualificazione hanno abbracciato un'ampia gamma di interventi, dalla manutenzione conservativa delle strutture storiche al meticoloso recupero delle componenti paesaggistiche e botaniche. Tra le operazioni principali, si annoverano la pulizia approfondita delle fontane, il ripristino dei complessi giochi d'acqua che caratterizzano il sito e la cura attenta delle siepi e delle piante ornamentali. Il complesso di Villa Lante, celebre per la sua raffinata architettura rinascimentale e per i suoi distintivi giardini terrazzati, si conferma come una delle principali attrazioni culturali del Lazio. Con questa attesa riapertura, i visitatori avranno nuovamente l'opportunità di ammirare la disposizione scenografica degli spazi e la sorprendente varietà delle specie vegetali che arricchiscono questo luogo incantato.

Villa Lante: Un Capolavoro di Storia e Arte

Villa Lante è universalmente riconosciuta come uno dei veri capolavori del giardino all'italiana, con una storia che affonda le radici nel XVI secolo. Il complesso si distingue per le sue fontane monumentali, le eleganti sculture e gli affascinanti giochi prospettici che scandiscono il percorso tra le diverse terrazze e i suggestivi viali alberati. La villa e i suoi giardini sono stati, nel corso dei secoli, oggetto di numerosi studi e meta di visite da parte di appassionati d'arte e botanica, contribuendo in modo significativo al patrimonio culturale della regione. La recente riapertura rappresenta dunque un'occasione imperdibile per il pubblico di riscoprire e apprezzare un luogo di grande valore storico e paesaggistico, un vero gioiello incastonato nel cuore del Lazio.