Il 25 luglio 2026, il Ministero della Cultura e l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna hanno siglato un accordo per trasformare Villa Zeri, storica dimora di Mentana di Federico Zeri, in un nuovo polo culturale pubblico. Il complesso entrerà nella rete museale nazionale, gestito dall’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione musei nazionali di Roma, con un progetto pluriennale di apertura e fruizione. La villa, definita dal Ministro Alessandro Giuli un “luogo di studio, formazione e produzione culturale”, custodirà il metodo e la visione critica di Zeri, restituendo questo patrimonio alla collettività.

Il programma di valorizzazione, supportato dalla Fondazione Federico Zeri, lancerà “Villa Zeri. Abitare le immagini”, prevedendo mostre, convegni, didattica, alta formazione, musealizzazione, restauri, residenze d’artista e l’apertura a reti accademiche e culturali.

Sistema Museale Nazionale e Eredità Zeri

L’ingresso di Villa Zeri nel Sistema museale nazionale, coordinato dalla Direzione generale Musei, mira a migliorare fruizione, accessibilità e gestione sostenibile del patrimonio culturale italiano. La rete è regolata dal DM 113/2018, promuovendo la cooperazione tra enti e rafforzando la strategia di creare una rete integrata di case museo e luoghi della memoria. Villa Zeri si aggiungerà ad altre strutture esistenti, promuovendo partecipazione culturale e sviluppo territoriale.

Edificata nei primi anni Sessanta da Andrea Busiri Vici, Villa Zeri fu concepita per vita, studio e conservazione, divenendo un punto di riferimento per studiosi e istituzioni, ospitando il metodo di Federico Zeri. Figura di spicco dell’arte del Novecento, Federico Zeri ha lasciato all’Università di Bologna la villa di Mentana, con collezione di epigrafi, biblioteca d’arte e archivio fotografico. La Fondazione Federico Zeri, istituita nel 2000, custodisce questa eredità. Il programma “Villa Zeri. Abitare le immagini” trasformerà la villa in un centro permanente di ricerca, divulgazione e formazione, operando in dialogo con università e istituti di ricerca per restituire alla collettività il metodo e l’eredità intellettuale di Zeri.