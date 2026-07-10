Il Parco Archeologico di Sibari ospita, dal 17 al 19 luglio, la manifestazione "Vinitaly and the City Sibari", un evento interamente dedicato al vino italiano, con un'attenzione particolare alle eccellenze della Calabria. L'appuntamento centrale della partecipazione dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea) sarà l'incontro "Il mondo del vino tra cambiamenti e opportunità", in programma venerdì 17 luglio alle ore 21.30 nell'area Masaf. L'evento vedrà gli interventi del direttore generale Sergio Marchi e della responsabile dell'Ufficio Indicazioni Geografiche Tiziana Sarnari, che analizzeranno dati, trend di mercato e le prospettive future del comparto vitivinicolo.

Tendenze, mercati e valorizzazione del vino calabrese

La tre giorni di "Vinitaly and the City Sibari" offrirà un ricco programma di degustazioni, talk, masterclass e appuntamenti culturali, pensati per raccontare la ricchezza del vino italiano e il significativo contributo della Calabria al patrimonio enologico nazionale. L'evento approfondirà l'evoluzione dei modelli di consumo, esplorando fenomeni come la mixology, i vini low alcohol e la crescente importanza del turismo esperienziale, che sta spingendo le cantine a ripensare le proprie strategie produttive e commerciali. Saranno inoltre esaminate le opportunità derivanti dall'apertura di nuovi mercati internazionali, quali l'area Mercosur, l'Australia, il Messico e l'India, che insieme rappresentano un potenziale bacino di circa 1,8 miliardi di consumatori.

Un focus specifico sarà dedicato ai vini calabresi, espressione di una storia antica e di un percorso contemporaneo di qualità, riconoscibilità e valorizzazione delle produzioni a Indicazione Geografica.

Vinitaly and the City raddoppia in Calabria nel 2026

L'iniziativa si inserisce nel quadro degli indirizzi del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e del governo Meloni, volti a sostenere la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy agroalimentare. All'interno dello spazio Ismea, sarà allestita un'area interattiva, concepita come un edugame istituzionale sul vino, dove il pubblico potrà mettere alla prova la propria conoscenza sui vini a Indicazione Geografica. La manifestazione è il risultato di una consolidata collaborazione tra Veronafiere Spa e la Regione Calabria, con il supporto del Dipartimento Agricoltura, Arsac e dei Comuni di Cassano allo Ionio e Reggio Calabria, oltre al contributo dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari.

Per il 2026, "Vinitaly and the City" raddoppia la sua presenza in regione: oltre all'appuntamento di Sibari, si aggiunge la prima edizione di "Vinitaly and the City Reggio Calabria", in programma sabato 8 e domenica 9 agosto.

Crescita e promozione internazionale del territorio

Il progetto, nato come percorso sperimentale, si è affermato e consolidato, proiettando la Calabria sempre più al centro del panorama enogastronomico nazionale e internazionale. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha evidenziato come le due edizioni di "Vinitaly and the City" siano un traguardo fondamentale per la promozione del territorio, spingendo la crescita economica del comparto agricolo ed enologico e la visibilità internazionale delle cantine calabresi.

Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, ha sottolineato che il raddoppio degli appuntamenti in Calabria conferma la forza di un progetto che unisce wine experience, cultura e valorizzazione delle eccellenze locali. L'assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha rimarcato che il doppio evento rappresenta un ulteriore salto di qualità per "Vinitaly and the City" in Calabria, riflettendo il crescente interesse verso una regione che investe nella valorizzazione delle proprie produzioni. La direttrice generale di Arsac, Fulvia Caligiuri, ha espresso soddisfazione per l'ampliamento della manifestazione, che valorizzerà le eccellenze enologiche e agroalimentari calabresi, offrendo a Sibari e Reggio Calabria scenari affascinanti per raccontare una Calabria autentica e dinamica.