Nel cuore di Verona, città simbolo di cultura e tradizione, prende vita ‘Vinitaly the Opera Ouverture’. Questa iniziativa unica fonde armonicamente la ricchezza enogastronomica italiana con l’emozione dell’opera lirica, offrendo un’esperienza sensoriale e culturale di alto livello. Promossa da Fondazione Arena di Verona, Veronafiere e Infront Italy, l'evento si svolge nel suggestivo Palazzo della Gran Guardia. Affacciato sulla storica piazza Bra e a pochi passi dall’imponente Arena di Verona, il palazzo ospita un percorso enogastronomico immersivo dove gli ospiti degustano una selezione raffinata di etichette vinicole italiane, prima di assistere agli spettacoli operistici.

Un viaggio tra le eccellenze italiane

Il programma di ‘Vinitaly the Opera Ouverture’ si articola in trentotto serate, dal giovedì alla domenica e in occasione di eventi speciali, fino al 31 agosto. Ogni appuntamento è un viaggio attraverso le eccellenze vinicole italiane, con una selezione curata direttamente da Vinitaly. Le degustazioni sono accompagnate da un ricco buffet che celebra la cucina italiana, riconosciuta e apprezzata globalmente, e candidata a Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO.

La buvette esclusiva, con vista privilegiata su piazza Bra, accoglie le migliori cantine locali e nazionali. Le etichette proposte variano di sera in sera, garantendo un’esperienza sempre nuova e dinamica, capace di esplorare la vasta ricchezza del panorama enologico del Made in Italy.

Le serate iniziano alle ore 19:00, offrendo un preludio di gusto e cultura che accompagna gli ospiti fino all'inizio della performance all'Arena.

Sinergia strategica per la promozione del Made in Italy

Questa iniziativa rappresenta una sintesi perfetta delle due anime più celebri di Verona: il vino e l'opera. Nata dalla stretta collaborazione tra Fondazione Arena di Verona, Veronafiere e Infront Italy, ‘Vinitaly the Opera Ouverture’ si propone come un modello integrato di promozione. L'obiettivo è rafforzare il legame indissolubile tra cultura, territorio e il sistema imprenditoriale italiano, valorizzando le sinergie tra questi settori strategici.

Il progetto è stato ideato per offrire un’esperienza completa a 360 gradi a un pubblico diversificato: residenti, turisti internazionali e clienti business.

Unendo la cultura dell'opera, già riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell'Umanità UNESCO, alla profonda tradizione vinicola, l'iniziativa consolida ulteriormente il ruolo di Verona come capitale globale in entrambi questi prestigiosi ambiti. È una formula che connette eccellenze, genera relazioni e rafforza la posizione di Vinitaly come piattaforma mondiale per la promozione del vino italiano.

Questo modello di ospitalità esclusivo non solo arricchisce in modo significativo l'offerta turistica e culturale della città, ma getta anche le basi per una collaborazione duratura e fruttuosa tra i principali attori economici e culturali di Verona. Attraverso ‘Vinitaly the Opera Ouverture’, l'identità e l'eccellenza italiana vengono celebrate e promosse a livello internazionale, offrendo un'esperienza immersiva che inizia con il gusto e culmina nella grandiosità e bellezza dell'opera.