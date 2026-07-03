Dal 10 al 18 luglio, la città di Viterbo e la sua provincia ospitano la ventitreesima edizione del Tuscia Film Fest, un evento cardine per il cinema italiano d’autore. La rassegna si svolgerà principalmente nell’arena di Piazza San Lorenzo, con una chiusura speciale il 18 luglio nel suggestivo Sacro Bosco di Bomarzo. Il festival propone un ricco programma di proiezioni, prime visioni e incontri con i protagonisti della scena nazionale.

L'apertura, il 10 luglio, vedrà Virginia Raffaele presentare “La vita va così” di Riccardo Milani (Nastro d’Argento come miglior commedia).

Tra gli ospiti: l'11 luglio Rocco Papaleo e Vanessa Scalera per “Il bene comune”; Pierfrancesco Diliberto (Pif) e Michele Astori con “…che Dio perdona a tutti”; Alessandro Aronadio con “Per te” (interpretato da Edoardo Leo); il 15 luglio “Primavera” di Damiano Michieletto; il 16 luglio “Gino & Friends” per i bambini; e la conclusione il 17 luglio con “Tienimi presente” di Alberto Palmiero.

L’evento finale del 18 luglio, nel Sacro Bosco di Bomarzo, includerà letture di testi dell’autore Mattia Torre e la proiezione di “Cinque secondi” di Paolo Virzì, che riceverà il premio Tuscia Terra di Cinema.

Il Festival: Missione e Territorio

Giunto alla sua ventitreesima edizione, il Tuscia Film Fest è un punto di riferimento per il cinema d’autore italiano nel viterbese.

Nato per rilanciare la cultura cinematografica locale, si distingue per la varietà di film, opere premiate e la presenza di artisti affermati, privilegiando commedie e racconti di impegno civile o sociale. L’apertura con Virginia Raffaele ne è un esempio, evidenziando la centralità delle interpreti femminili e della commedia contemporanea. Tradizionalmente in Piazza San Lorenzo, il festival ha ampliato il suo raggio d’azione al Sacro Bosco di Bomarzo. La rassegna favorisce la partecipazione di studenti e appassionati. L’anteprima “Pasolini e la Tuscia” e la presentazione del programma il 3 luglio hanno preceduto l’apertura, testimoniando la crescente attenzione del pubblico. Il Tuscia Film Fest connette il meglio del cinema d’autore italiano con il ricco tessuto storico e sociale della Tuscia.