Il Vox Marmoris 2026, festival di musica elettronica giunto alla sua nona edizione, torna il 24 e 25 luglio tra le suggestive cave di marmo di Carrara. L'evento si conferma un appuntamento imperdibile, trasformando il paesaggio industriale delle Alpi Apuane in un ambiente immersivo dove suono, luce e architettura dialogano in tempo reale. La manifestazione si terrà presso il Deposito Marmi "Successori Adolfo Corsi" di Colonnata, offrendo un'esperienza unica tra i maestosi blocchi di marmo e le imponenti strutture industriali.

Artisti di fama internazionale e sonorità avanguardistiche

La programmazione musicale del Vox Marmoris 2026 vanta un parterre di artisti di fama internazionale. Tra i nomi di spicco figurano i Modeselektor, il celebre duo berlinese noto per la sua capacità di spaziare tra techno, bass music e sperimentazione elettronica. Sarà presente anche Kittin, vera icona dell'electroclash e della club culture europea, insieme ad Antal, uno dei selezionatori più apprezzati della scena internazionale, e a Gerd Janson, figura di spicco nel panorama house e disco contemporaneo. Il festival darà spazio anche a talenti come Monile, Linda Shiro, Matteo Zarcone aka Zee e The Quarrier, quest'ultimo artista e producer toscano che ha significativamente contribuito a plasmare l'identità sonora del festival nel corso degli anni.

Installazioni audiovisive e progetti site-specific

A rafforzare la sua vocazione interdisciplinare, l'edizione 2026 del Vox Marmoris presenta una nuova e ricca costellazione di interventi audiovisivi site-specific. Questi progetti sono stati ideati per attivare direttamente le imponenti superfici delle cave, trasformandole in scenari dinamici e in continua evoluzione. Tra i protagonisti di questa innovativa sezione troviamo Krsn Brasko, visual artist di Berlino, e lo studio multidisciplinare House Of North, entrambi autori di progetti immersivi su larga scala che intrecciano sapientemente luce, video e spazio. A loro si affianca Ultravioletto, selezionato attraverso una prestigiosa open call internazionale con l'installazione generativa "Mycelium".

Quest'opera, ispirata alle reti fungine e ai sistemi di intelligenza distribuita, promette di trasformare la cava in un ambiente audiovisivo generativo e profondamente immersivo.

Un'esperienza unica tra marmo e tecnologia

L'evento si svolge nella suggestiva cornice del Deposito Marmi "Successori Adolfo Corsi", situato a Colonnata, nel cuore delle Alpi Apuane, a Carrara. Le performance musicali e gli interventi audiovisivi si svilupperanno simultaneamente, creando un'atmosfera in costante trasformazione che fonde concerto, installazione artistica e paesaggio industriale. L'ingresso al festival è disponibile tramite un single day ticket, con prezzi a partire da 43 euro. Il Vox Marmoris si conferma così un'occasione unica per vivere un'esperienza culturale all'avanguardia, dove le superfici millenarie delle cave diventano un diffuso e generativo spazio espositivo.