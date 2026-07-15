Il fine settimana del 17 e 18 luglio si annuncia ricco di appuntamenti teatrali in tutta Italia, con un ventaglio di proposte che spaziano dalla rivisitazione di grandi classici a prime nazionali, vedendo protagonisti Filippo Dini, Milena Vukotic e Luca Bizzarri su palcoscenici da Ostia a Verezzi, da Milano alle piazze delle Marche.

Tra gli eventi di maggiore rilievo, spicca l’«Alcesti» di Euripide, diretta e interpretata da Filippo Dini al Teatro Romano di Ostia. Lo spettacolo, arricchito dalle musiche originali di Paolo Fresu, vede in scena un ricco cast che include Deniz Ozdogan, Aldo Ottobrino, Denis Fasolo, Alessio Del Mastro e Luigi Bignone.

Dini ha sottolineato la profondità dell'opera: «Accostarsi ad Alcesti di Euripide fa paura, perché significa accostarsi alla Morte». Questa produzione chiude l’edizione annuale del Teatro Ostia Antica Festival con repliche il 17 e 18 luglio.

A Milano, Geppy Gleijeses rende omaggio a Raffaele Viviani con «Napoli nobilissima», un dittico di atti unici in scena fino al 26 luglio con Lorenzo Gleijeses, Chiara Baffi e Massimiliano Rossi. Al 60° Festival di Borgio Verezzi, Milena Vukotic è protagonista de «L’Inconveniente» di Juan Carlos Rubio, regia di Luca Manfredi, con Giulia Fiume e Marco Grossi. Il festival propone anche «Terzo tempo», ispirato a Lidia Ravera, con Lucia Vasini, Paolo Hendel, Francesco Brandi e Viola Lucio, diretti da Emanuela Giordano, in scena fino al 15 luglio e poi il 17 e 18 luglio.

L'«Alcesti» di Dini: mito e riflessione a Ostia

L’allestimento dell’«Alcesti» al Teatro Romano di Ostia propone una rilettura che mira a superare la distanza temporale dall’opera di Euripide, per scandagliare le implicazioni umane più profonde legate al sacrificio e al mistero della soglia tra vita e morte. La produzione, frutto della collaborazione tra Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale e Fondazione INDA, si avvale della traduzione di Elena Fabbro e di un cast di rilievo che include Deniz Ozdogan (Alcesti), Aldo Ottobrino (Admeto), Denis Fasolo (Eracle), Alessio Del Mastro (Apollo), Luigi Bignone (Thanatos), Filippo Dini (Ferete), Sandra Toffolatti, Bruno Ricci, Caterina Dini e un folto coro diretto da Carlo Orlando.

Le musiche di Paolo Fresu creano una trama sonora avvolgente, dialogando con il tema della vita e della morte. Lo spettacolo ha una durata di circa un’ora e trenta senza intervallo e inizia alle ore 21.

La regia di Filippo Dini enfatizza il percorso della protagonista femminile che sceglie di morire per il marito. L'interpretazione esplora le zone d’ombra e le contraddizioni dell’amore e della memoria, presentando una Alcesti che, tornata dall’Ade, è trasformata dall’esperienza della morte, diventando un simbolo sacro che sfida le convenzioni. La rappresentazione è pervasa dall'ombra di Ananke, la divinità del fato ineluttabile. Questa «Alcesti» si propone come una riflessione sulla condizione femminile e sul suo percorso di rinascite, interrogandosi sull'attualità e l'ambiguità delle scelte individuali.

Altri appuntamenti: da Milano alle Marche e Roma

L’offerta teatrale del fine settimana si estende con numerosi altri eventi. Nelle città di Pesaro e Fermo, Luca Bizzarri porta in scena «Non hanno un (amico) dubbio», tratto dal suo podcast e libro omonimo, rispettivamente al Parco Miralfiore e a Villa Vitali il 15 e 16 luglio. A Fano, presso la Corte Malatestiana, Ambra Angiolini è protagonista e regista de «La misteriosa scomparsa di W», basato sul testo di Stefano Benni, in scena il 21 luglio. La capitale ospita «India Città Aperta», una rassegna di tre settimane con 40 eventi e oltre 50 artisti, incentrata sul tema del sogno. Tra gli spettacoli al Teatro India fino al 31 luglio, figurano «Il Sogno di una cosa» di Elio Germano e Teho Teardo, «Tipico Maschio Italiano» di Lorenzo Maragoni, e «La vita è bella?

No, è un tipo» di Paola Minaccioni.

Il 60° Festival di Borgio Verezzi si conferma un punto di riferimento per la scena italiana, proponendo un equilibrio tra prime assolute e riletture di classici, con la partecipazione di artisti come Milena Vukotic, Paolo Hendel e Emanuela Giordano. Il panorama nazionale si mostra vivace, con teatri storici e rassegne cittadine che rinnovano costantemente le loro proposte, alternando miti classici, nuove drammaturgie e omaggi agli autori del Novecento italiano.