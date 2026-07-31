Il regista Wim Wenders e l’attrice Nastassja Kinski hanno annunciato la fine della controversia riguardante una scena di nudo nel film del 1975, 'Falso Movimento'. Wenders si è scusato pubblicamente con Kinski e ha acconsentito alla sua richiesta di rimuovere la sequenza contestata. Una dichiarazione congiunta ha confermato: “Wim Wenders si è scusato con Nastassja Kinski e ha acconsentito alla sua richiesta di tagliare dal film la scena da lei contestata”.

La sequenza, della durata di circa due minuti, mostrava Kinski, all'epoca tredicenne, a torso nudo, subire uno schiaffo da un uomo che poi le accarezzava il viso.

L'attrice indossava solo le mutande. Già da giugno 2026, il film era stato ritirato dalla circolazione, con indicazioni a piattaforme streaming, televisioni e distributori di non renderlo più accessibile al pubblico, come confermato dalla fondazione che gestisce l'opera.

Le scuse di Wenders e la posizione di Kinski

Nastassja Kinski, figlia dell'attore Klaus Kinski, ha più volte espresso il suo disagio per la scena, definendola inappropriata e chiedendone la rimozione per anni. “Era il mio primo film, lui era il mio primo regista e non mi ha protetta. Anche se a 13 anni non capivo ancora molto, mi ero resa conto che non andava bene”, ha dichiarato l'attrice. Wenders ha riconosciuto le proprie responsabilità: “Come unico responsabile di ‘Falso Movimento’ all’epoca, capisco che Nastassja Kinski avrebbe dovuto essere protetta meglio in quel momento.

Per questo mi scuso con te, Nastassja, senza se e ma”.

La Fondazione Wim Wenders ha sostenuto la decisione di eliminare la scena e sospendere la distribuzione, annunciando un “ampio dialogo” con le istituzioni cinematografiche tedesche. L'obiettivo è definire nuovi metodi per trattare opere controverse del ventesimo secolo e adottare prospettive più inclusive. Il film potrebbe tornare disponibile solo dopo un confronto condiviso, che includerà Kinski e che si preannuncia non immediato.

"Falso Movimento": un'opera chiave e il dibattito sulla tutela dei minori

'Falso Movimento' (“Falsche Bewegung”), realizzato da Wim Wenders nel 1975, è considerato uno dei titoli fondativi del nuovo cinema tedesco degli anni Settanta.

Tratto dal romanzo di Goethe 'Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister' e sceneggiato da Peter Handke, ha segnato il debutto cinematografico di Nastassja Kinski. L'opera è nota per la sua interpretazione stilistica e per l'esplorazione della crescita personale e della ricerca di identità.

La vicenda della scena di nudo ha riacceso il dibattito sulla tutela dei minori sul set e sulla responsabilità etica dei registi verso i giovani attori, specialmente in scene sensibili. La temporanea sospensione di 'Falso Movimento' sottolinea come anche i capolavori possano essere riconsiderati alla luce di sensibilità e principi etici attuali.