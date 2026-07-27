L'iconica attrice statunitense Whoopi Goldberg è stata immortalata in una nuova e sorprendente veste: quella della mitica Medusa. Questa trasformazione artistica è opera dello scultore italiano Jago, la cui creazione è stata svelata al pubblico nel suo museo a Capri. L'evento ha visto l'attrice stessa scoprire la statua a lei dedicata, durante una cerimonia esclusiva tenutasi presso il Jago Museum, ospitato nella suggestiva Villa Lysis sull'isola.

La scultura di Whoopi Goldberg come Medusa

La scultura, interamente realizzata in marmo, raffigura Whoopi Goldberg con i tratti distintivi della figura mitologica di Medusa, reinterpretati dall'artista.

La presentazione di questa creazione si è svolta nel contesto dell'inaugurazione del secondo Jago Museum, che ha trovato sede proprio a Villa Lysis. Qui, l'artista ha trasformato gli spazi in stile liberty, dando vita a un percorso espositivo permanente che accoglie i visitatori.

Il Jago Museum: arte e panorama caprese

L'apertura ufficiale del museo è avvenuta il 20 giugno a Capri, con l'obiettivo di valorizzare sia la villa che il mozzafiato panorama sul golfo di Napoli. L'opera dedicata a Whoopi Goldberg si inserisce in un allestimento espositivo più ampio, che include altre significative creazioni dell'artista. Tra queste, spiccano un omaggio al mare e una maestosa riproduzione in bronzo del David, posizionata strategicamente per essere ammirabile dal balcone affacciato direttamente sul golfo.

Jago: lo scultore tra tradizione e innovazione

Jago, scultore italiano originario di Frosinone, è riconosciuto per la sua maestria nell'uso del marmo. La sua arte si distingue per la capacità di coniugare la tradizione scultorea classica con le espressioni della contemporaneità. Nel corso della sua carriera, Jago ha esposto le sue opere in numerosi contesti internazionali. Ha inoltre realizzato installazioni di grande impatto, tra cui l'innovativo progetto che ha visto l'invio di una sua scultura a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, a testimonianza della sua costante ricerca artistica.