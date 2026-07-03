Il legame tra le famiglie reali europee e i loro cani è una tradizione secolare, unendo affetto e simbolismo. Questi fedeli compagni sono protagonisti indiscussi delle corti, immortalati in ritratti ufficiali e momenti di vita quotidiana. Dagli iconici corgi di Queen Elizabeth, trenta esemplari in settant’anni di regno discendenti da Susan, ai barboncini della regina dei Paesi Bassi, Mambo, fino ai teckel della regina Margrethe di Danimarca e ai cocker spaniel di William e Kate, la presenza canina è costante nei palazzi reali, testimoniando un rapporto profondo.

Cani reali: tra mascotte e fedeli compagni

I cani delle famiglie reali sono veri membri della famiglia, spesso elevati a mascotte di corte. Immortalati in ritratti, calendari e biglietti di auguri. Accompagnano momenti importanti, dalle celebrazioni natalizie agli eventi solenni, come i funerali della regina Elisabetta. Ogni royal esprime una chiara predilezione per una razza: la regina Camilla ama i jack russel. La principessa Charlene di Monaco, dopo un periodo di convalescenza, è rientrata nel Principato con un rhodesian ridgeback di nome Khan, pur conservando affetto per i chihuahua. La sua nomina alla guida de La Société Canine di Monaco ne sottolinea il ruolo centrale nelle attività ufficiali.

William e Kate: la nuova generazione e i loro cocker spaniel

La passione per i cani continua nelle nuove generazioni. William e Kate Middleton, principi del Galles, hanno recentemente presentato Otto, un adorabile cocker spaniel color cioccolato. Otto si unisce a Orla, cocker spaniel nera già conosciuta. Il suo ingresso ufficiale è stato celebrato al suo primo compleanno, con una tenera fotografia sui social. La tradizione dei cani nella casa dei Wales è iniziata con Lupo, primo cane della coppia, regalo di James Middleton, fratello di Kate. Questi animali non sono solo compagni, ma rafforzano l’immagine di una famiglia unita e affettuosa, con un legame autentico e un volto intimo.

I fedeli compagni nei palazzi presidenziali

La presenza di cani a corte non è esclusiva delle monarchie, ma si estende ai palazzi presidenziali europei, dove una lunga tradizione li vede parte integrante della vita istituzionale. L’Eliseo, residenza ufficiale del presidente francese, è un esempio emblematico. Qui, generazioni di labrador hanno animato i saloni, ognuno con un nome distintivo, da Jupiter a Nemo. Questi fedeli amici sono diventati non solo compagni, ma simboli di continuità e familiarità nella vita politica e istituzionale.