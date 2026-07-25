Il Nora Jazz Festival torna per la sua 17ª edizione, intitolata “Women in Jazz”, animando il suggestivo sito archeologico di Nora dal 30 luglio al 13 agosto. La rassegna, promossa dall’Associazione Enti Locali in collaborazione con il Ministero della Cultura, propone un ricco cartellone di sei appuntamenti che spaziano tra musica jazz, soul, reggae e l’arte della danza, offrendo un’esperienza artistica internazionale e multilinguistica.

Protagoniste della scena jazz internazionale

L’apertura del festival, il 30 luglio, è affidata a Georgia Cécile, acclamata come la “nuova voce della Scozia”.

La sua esibizione promette un soul intenso e vibrante, arricchito da eleganti influenze jazzistiche che evocano le sonorità di icone come Nina Simone ed Esperanza Spalding. L’1 agosto sarà la volta dell’artista americana Morgan James, celebre per la sua voce potente e raffinata. Apprezzata da leggende della musica, James ha costruito un percorso artistico distintivo attraverso originali riletture di grandi classici, spesso tratti dal repertorio maschile, trasformandoli in interpretazioni di straordinaria intensità espressiva.

Il 6 agosto, il palco di Nora accoglierà Ayanna Witter-Johnson, cantautrice, violoncellista e compositrice britannica. La sua musica è una sapiente fusione di reggae, soul e jazz, dove l’eredità giamaicana si traduce in una scrittura autentica e originale, capace di intrecciare tradizione, sperimentazione e impegno sociale.

L’8 agosto, il festival darà spazio all’universo poetico e musicale di Sophia Thakur, artista pluripremiata che si muove con assoluta libertà tra spoken word, jazz, ritmo e performance, regalando al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente.

La danza incontra la storia: due eventi speciali

Il programma del festival si arricchisce con due eventi speciali dedicati alla danza. Il 7 agosto, l’appuntamento è con “La Notte delle Stelle”, uno spettacolo di grande impatto visivo ed emotivo. Questo progetto scenico riunisce interpreti, compagnie e coreografi di primo piano, rendendo omaggio a due figure straordinarie della cultura italiana: Grazia Deledda ed Eleonora Duse. Attraverso il linguaggio universale della danza, lo spettacolo porta sul palcoscenico i primi ballerini e i solisti delle più prestigiose compagnie italiane, celebrando la loro eredità artistica.

A chiudere la rassegna, il 13 agosto, sarà “Echoes of Life”, una creazione coreografica ispirata al mito di Narciso. Questo spettacolo esplora i temi profondi dell’identità, del desiderio e della trasformazione. I protagonisti sono le stelle dell’Hamburg Ballet, Silvia Azzoni e Olexandr Ryabko, affiancati dal pianista polacco Michal Białk. Il loro dialogo raffinato tra musica dal vivo e danza promette di regalare al pubblico un’esperienza di grande suggestione e bellezza.

Il fascino millenario del sito di Nora

La cornice di questa 17ª edizione è il sito archeologico di Nora, un luogo di straordinaria bellezza e importanza storica nel territorio di Pula. Nora, una delle prime città fenicie dell’isola, conserva testimonianze significative di epoca punica e romana, tra cui un antico teatro, resti di templi e pregevoli mosaici.

Gestito dal Comune di Pula, il sito attira ogni anno numerosi visitatori, affascinati dalla sua storia millenaria e dalla sua posizione panoramica sulla costa sud-occidentale della Sardegna, che aggiunge un ulteriore elemento di magia alle serate del festival.