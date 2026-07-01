La **quinta edizione** del **Wonderlast Festival** si prepara a trasformare il **Wonderlast Park** di **Gubbio**, nel cuore dell'Umbria, in un vibrante epicentro di musica e intrattenimento. L'evento, che si terrà l'11 e 12 luglio, si distingue per la sua formula ibrida e la capacità di unire generi diversi e persone provenienti da ogni angolo d'Italia, ispirandosi ai grandi festival nord europei. Immerso nel verde delle colline umbre, il Wonderlast Park sarà allestito come un vero e proprio villaggio esperienziale, promettendo due giornate di pura magia e divertimento.

Il Cartellone Artistico: Nomi di Spicco sul Palco di Gubbio

Il palco del festival accoglierà alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana. La giornata di **sabato 11 luglio** vedrà esibirsi artisti del calibro di Anna (dj set), Samurai Jay, Ludwig, Marvin & Andrea Prezioso, Edmmaro, Eliøn, Debla On Tour, 1Hour, Matteo Manuali, Duofonix e Alunno. L'energia proseguirà **domenica 12 luglio** con le performance di Emis Killa, 22Simba, Il Pagante, Dino Brown, Rudeejay, Jrstit, Dalia Duca, Incis Zone e Sauro Martinelli. Un **sound system potente** e una scenografica struttura dello stage, alta ben otto metri, garantiranno un'esperienza sonora e visiva di grande impatto per tutti i partecipanti.

Un'Esperienza a 360 Gradi: Dalla Gastronomia alla Sostenibilità

Oltre alle esibizioni musicali, il **Wonderlast Festival** offrirà un'ampia gamma di attività collaterali pensate per arricchire l'esperienza del pubblico. Saranno presenti numerose **aree food & beverage** con cucine mobili, proponendo un'offerta gastronomica variegata che spazia da hamburger e piadine a salamelle, porchetta, pasta fresca e gelato. Non mancheranno, inoltre, diversi punti bar con cocktail, birra, spritz e caffè per ogni gusto. Un'attenzione particolare è rivolta alla **sostenibilità**: la **Wonderlast Forest**, un'area interamente circondata dal verde e allestita con installazioni dimostrative di tecnologie e prodotti ecologici, sarà accessibile per aperitivi o momenti di relax, promuovendo la consapevolezza ambientale.

Per completare l'offerta, un'area beauty con postazioni trucco e un team di professionisti sarà a disposizione del pubblico, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente e coinvolgente.

Il Wonderlast Festival: Un Punto di Riferimento nell'Estate Musicale Italiana

Il **Wonderlast Festival** si conferma, anche per questa quinta edizione, come uno degli appuntamenti più attesi e rilevanti nel panorama dei festival musicali estivi italiani. La sua peculiarità di unire una location suggestiva, immersa nella natura delle colline umbre, a una proposta artistica eclettica e di alto livello, lo rende un evento imperdibile. La capacità di creare un'atmosfera unica, che fonde musica, community e intrattenimento, lo posiziona come un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati e per chi desidera vivere un'esperienza festivaliera completa e innovativa.