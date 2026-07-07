La XXIII edizione della Festa di cinema del reale e dell'irreale torna nel cuore del Salento, animando il Castello Volante di Corigliano d’Otranto, in provincia di Lecce, dal 15 al 18 luglio 2026. L'evento, ideato da Big Sur con OfficinaVisioni e diretto da Paolo Pisanelli, si conferma un appuntamento di riferimento per il cinema documentario e le arti contemporanee. Il tema centrale di quest'anno è il caos, inteso come spazio fertile e generativo da cui possono emergere nuove idee, relazioni e narrazioni. La rassegna promette quattro giorni intensi di proiezioni, incontri, mostre, musica e pratiche partecipative, offrendo al pubblico un'esperienza culturale immersiva.

Un programma ricco di ospiti e proiezioni

Il cartellone della Festa vanta la presenza di nomi di spicco del panorama artistico internazionale. Tra gli ospiti attesi figurano il regista britannico Julien Temple, celebre per i suoi lavori dedicati a icone musicali come i Sex Pistols, i Clash e Joe Strummer, e Pippo Delbono, una delle voci più significative della scena teatrale e cinematografica europea. Sarà presente anche Ilaria De Laurentiis, coautrice del documentario “Roberto Rossellini. Più di una vita”. Il programma delle proiezioni si snoda tra i due schermi principali, il Fossato e gli Ammezzati, e include opere di rilievo come “Colonna sonora per un colpo di Stato” (2024) di Johan Grimonprez e “Put Your Soul in Your Hand and Walk” di Sepideh Farsi, affiancate da selezioni provenienti dai concorsi Cortiiiiiii e Cinema90.

Le serate saranno arricchite da aperitivi musicali, creando un'atmosfera vivace e coinvolgente.

Sezioni speciali e percorsi partecipativi

La manifestazione propone diverse sezioni speciali che ne arricchiscono l'offerta culturale. La mostra fotografica “Visioni del Sud” sarà visitabile fino al 15 ottobre, offrendo uno sguardo approfondito sul territorio e le sue peculiarità. Il laboratorio partecipativo ManiFesta! coinvolgerà artisti e cittadini in un percorso creativo che culminerà in una parata nel borgo, promuovendo l'interazione e la condivisione. Non mancheranno le Poetiche Pratiche, momenti di dialogo tra autori e pubblico, previste nelle mattine del 16 e 17 luglio. La collaborazione con Bookciak, Azione!

prosegue con due presentazioni in programma: la prima il 15 luglio alle 21:50 e la seconda il 17 luglio alle 22:40, quest'ultima seguita dalla proiezione del documentario dedicato a Roberto Rossellini. La serata di sabato 18 luglio culminerà con la “Festa della Festa”, un evento conclusivo che celebra lo spirito della rassegna.

La visione del direttore e il sostegno istituzionale

La Festa di cinema del reale e dell'irreale è finanziata dal Fondo di coesione della Regione Puglia 2021-2027, un supporto fondamentale per la sua realizzazione. Paolo Pisanelli, direttore artistico della rassegna, ha sottolineato l'importanza di eventi come questo: “In Italia portare avanti un festival di cinema e arte è sempre più una forma di resistenza”.

Pisanelli ha ribadito l'interesse per il caos creativo, definendolo “quello spazio aperto, tenebroso, imprevedibile e stimolante da cui possono nascere nuove energie, nuove idee e nuove narrazioni”. Citando il filosofo Friedrich Nietzsche, che scriveva “Bisogna avere il caos dentro di sé per partorire una stella danzante”, il direttore ha evidenziato come la Festa nasca dal desiderio di continuare a incontrare persone, attraversare luoghi e immaginare, attraverso il cinema e le arti, nuove possibilità di relazione e conoscenza. L'ingresso alla manifestazione ha un costo di 5 euro per ciascuna serata, mentre per la serata del 18 luglio, dalle 23 in poi, il biglietto sarà di 10 euro.