La città di Zafferana Etnea si prepara a vivere un'estate indimenticabile con il ritorno di "Etna in scena", il prestigioso cartellone di eventi che animerà l'Anfiteatro Borsellino, le piazze e le frazioni del comune fino a settembre 2026. Questa edizione assume un significato particolare, inserendosi nel programma delle celebrazioni ufficiali per il Bicentenario della fondazione del comune, un'occasione che vede il coinvolgimento attivo di associazioni e imprese locali nella realizzazione di un'offerta culturale e di intrattenimento di ampio respiro.

Il Cartellone "Etna in Scena": Tra Grandi Nomi e Tradizione

Il sindaco Salvatore Russo ha enfatizzato l'importanza di "Etna in Scena", definendolo uno degli appuntamenti più prestigiosi e identitari della programmazione estiva. Ha sottolineato come, nell'anno del Bicentenario, l'evento acquisisca un valore ancora maggiore. Il programma è stato concepito per essere di assoluto livello, capace di coniugare grandi eventi, cultura e la promozione del territorio. Ogni appuntamento è visto come un'opportunità per accogliere migliaia di visitatori, sostenere le attività economiche locali e raccontare l'identità di una comunità che sa guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Tra gli eventi di punta spicca la Notte Bianca del Bicentenario, fissata per martedì 15 luglio.

Sarà una serata ricca di iniziative diffuse nel centro storico, con musica, spettacoli itineranti, artisti di strada, animazione, opportunità di shopping serale e intrattenimento pensato per le famiglie, grazie alla sinergia con associazioni e imprese del luogo.

Il Calendario Completo degli Appuntamenti

15 luglio : Notte Bianca del Bicentenario

: Notte Bianca del Bicentenario 24 luglio : Carmelo Caccamo

: Carmelo Caccamo 25 e 26 luglio : K‑Pop

: K‑Pop 1 agosto : Noemi

: Noemi 2 agosto : Arisa

: Arisa 4 agosto : Simona Molinari

: Simona Molinari 6 agosto : Manfredi Di Liberto

: Manfredi Di Liberto 11 agosto : Gatto Blu

: Gatto Blu 12 agosto : Raf

: Raf 13 agosto : Chiara Civello

: Chiara Civello 17 agosto : Fabio Concato

: Fabio Concato 18 agosto : PFM

: PFM 19 agosto : Levante

: Levante 21 agosto : Niccolò Fabi

: Niccolò Fabi 29 agosto: Marco Masini

Zafferana Etnea: Un Bicentenario all'Insegna della Cultura e del Turismo

L'Anfiteatro Borsellino, sede principale di molti degli spettacoli, si conferma un punto di riferimento per le manifestazioni culturali e musicali a Zafferana Etnea.

Il cartellone "Etna in scena" è stato ideato con l'obiettivo primario di valorizzare il territorio e coinvolgere attivamente la comunità locale, promuovendo al contempo la cultura e il turismo in un anno così significativo.

Le celebrazioni del Bicentenario rappresentano un momento cruciale per la città, che attraverso questa programmazione estiva intende rafforzare il legame tra tradizione e innovazione. L'ampio e variegato calendario di appuntamenti è destinato a un pubblico eterogeneo, offrendo occasioni di svago e arricchimento culturale per tutti.