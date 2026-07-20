L'horror The Nameless Ballad, diretto da Federico Zampaglione, debutterà in anteprima mondiale sabato 29 agosto 2026 alle 21:00 a Londra, durante il Saturday Night Gala della ventiseiesima edizione del Tubi FrightFest, principale festival britannico del genere. Il regista, con parte del cast (Giglia Marra, Alana Boden), presenterà il film che segna il suo ritorno alla regia dopo il successo di The Well (distribuito in 104 paesi). Prodotto da Somic Film (con Minerva Pictures e Michele Protino), sarà distribuito in Italia da Filmclub Distribuzione dal 5 novembre 2026, con anteprime nazionali il giorno di Halloween.

La sceneggiatura è firmata da Zampaglione e Barbara Baraldi (scrittrice e curatrice editoriale di Dylan Dog). Il cast internazionale include Jamie Ward (His Dark Materials), Fabrizio Ferracane, Seumas Sargent, Reed Stokes, Sergio Ceglie, Mia Desando e Vincenzo De Michele, unendo interpreti italiani e stranieri.

Trama: crisi e soprannaturale

The Nameless Ballad racconta di Sam Gallo, musicista inglese ventisettenne di origini italiane, che affronta una crisi creativa e la dipendenza dai farmaci. Tornato in Italia per ritrovare ispirazione, si isola in una casa dove entra in contatto con oscure presenze che sembrano nutrirsi delle sue paure e del bisogno di creare musica. La sua ricerca di rinascita si trasforma in un incubo, con il confine tra realtà e soprannaturale sempre più sottile, minando la sua stabilità psicologica.

Zampaglione e l'horror italiano

Federico Zampaglione commenta l'invito al Tubi FrightFest: “Essere stato invitato al Tubi FrightFest di Londra è un enorme onore. Per me questo momento non nasce oggi, ma è il risultato di un percorso iniziato nel 2009, fatto di passione, ostinazione, cadute e ripartenze. Quasi vent’anni dedicati a questo genere, cercando sempre di raccontarlo con la mia identità, senza inseguire le mode. Oggi sento di raccogliere ciò che ho seminato. Sono felice che, con il mio team di lavoro, stiamo contribuendo a riportare il cinema horror italiano in spazi internazionali sempre più importanti. E adesso non vedo l'ora di condividere questo viaggio con il pubblico. Ci vediamo al cinema e, prima ancora, ci vediamo a Londra!”.

La sinergia tra Somic Film, Minerva Pictures e Filmclub Distribuzione evidenzia l'impegno italiano nel valorizzare generi storicamente radicati e proiettati verso una rinnovata visibilità globale. La partecipazione di Zampaglione e la sua opera rafforzano la posizione dell'Italia nel panorama cinematografico internazionale, confermando Zampaglione tra gli autori più seguiti della nuova onda horror nazionale con The Nameless Ballad.