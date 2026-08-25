Il Festival di fine estate torna ad animare il borgo di Bard e la Maison des Artistes con la sua seconda edizione, in programma dal 2 al 13 settembre. Per dodici giorni, la località valdostana si trasformerà in un “palcoscenico a cielo aperto” dove “l'arte e la riflessione si incontrano e fanno incontrare le persone”, offrendo un ricco calendario di laboratori, spettacoli e incontri.

Il programma degli eventi principali

L'inaugurazione del Festival è fissata per mercoledì 2 settembre, alle ore 18, in piazza Cavour a Bard. L'apertura sarà segnata da 'Furioso', uno spettacolo di drammaturgia fisica site-specific curato da Balletto Civile, con ideazione, regia e coreografia di Michela Lucenti.

A seguire, è previsto un brindisi collettivo per celebrare l'avvio della manifestazione. Il gran finale si terrà domenica 13 settembre, con la performance 'L'atto sospeso' di e con Emilia Verginelli, proposta in anteprima alle 11 e alle 16. Nella stessa giornata, dalle 11:30 alle 16:30, sarà possibile partecipare a 'Come un sigillo sul tuo cuore', un laboratorio di ricamo a cura di Stefania Minciullo.

Mostre e installazioni permanenti

Per tutta la durata del Festival, il borgo di Bard ospiterà due interessanti proposte artistiche. Sarà esposto 'Diario visivo', una mostra che presenta le illustrazioni di Sofia Figliè. Parallelamente, sarà possibile immergersi in 'Diario sonoro: tra memoria e futuro', un'installazione sonora curata da Palinodie.

Questi appuntamenti arricchiranno l'esperienza dei visitatori, offrendo spunti di riflessione e nuove prospettive artistiche.

Organizzazione e supporti

L'evento è organizzato dall'associazione Creature Montane Aps, che si impegna nella valorizzazione del territorio e della cultura della Valle d'Aosta attraverso iniziative artistiche e culturali. Il Festival è realizzato grazie al sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. La Maison des Artistes, uno dei luoghi chiave della manifestazione, è un centro culturale di Bard dedicato alla promozione dell'arte contemporanea e alla stimolazione della creatività.