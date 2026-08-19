Nel cuore di Bari, il centro cittadino si anima con il ritorno dell'attesa manifestazione artistica "Il Mattino ha l'oro in bocca". Questa iniziativa vede protagoniste installazioni e opere d'arte esposte su balconi e facciate degli edifici, trasformando lo spazio urbano in una vera e propria galleria a cielo aperto. L'evento coinvolge numerosi artisti italiani e internazionali, le cui creazioni all'aperto rendono l'arte contemporanea immediatamente accessibile a cittadini e visitatori, invitandoli a una fruizione diretta nel cuore della città.

Un percorso artistico tra storia e modernità

Le opere d'arte sono installate su balconi e facciate di edifici storici e moderni, creando un affascinante percorso artistico che si snoda attraverso le vie principali del centro di Bari. L'obiettivo è avvicinare il pubblico all'arte contemporanea, liberandola dagli spazi convenzionali e inserendola nel tessuto urbano. Gli organizzatori sottolineano che l'evento rappresenta "un'occasione preziosa per riscoprire il patrimonio architettonico della città attraverso lo sguardo innovativo degli artisti". La partecipazione di artisti da diversi Paesi conferisce all'iniziativa una dimensione internazionale, arricchendo il dialogo culturale.

L'arte come motore di valorizzazione urbana e dialogo

La manifestazione "Il Mattino ha l'oro in bocca" si inserisce strategicamente in un più ampio contesto di eventi volti a promuovere la valorizzazione urbana del centro cittadino di Bari. Attraverso l'arte, l'iniziativa stimola la cultura e favorisce il dialogo tra comunità e artisti. L'esposizione delle opere all'aperto garantisce una fruizione libera e immediata, coinvolgendo anche chi solitamente non frequenta musei o gallerie. Gli organizzatori evidenziano come questa modalità espositiva consenta di "integrare l'arte nella vita quotidiana della città", trasformandola in un elemento attivo del paesaggio urbano. Questo approccio rafforza il legame tra la comunità e il proprio territorio, celebrando l'identità culturale di Bari attraverso espressioni artistiche innovative.