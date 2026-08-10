A Centola, incantevole località nel Salernitano, si prepara all'inaugurazione un nuovo e significativo spazio culturale: il museo delle “Tradizioni e Memorie Ferroviarie”. L'apertura al pubblico è fissata per il 12 agosto, e la sua collocazione non è casuale: il museo sorgerà infatti all’interno della storica stazione ferroviaria della città. Questa iniziativa rappresenta un tributo concreto alla storia della ferrovia e al suo profondo, indissolubile legame con il territorio circostante. Il percorso espositivo promette di essere un viaggio affascinante attraverso il tempo, arricchito da modellini di treni fedelmente riprodotti, fotografie d’epoca che catturano momenti salienti, oggetti originali che hanno segnato un’era e testimonianze dirette che daranno voce a chi ha vissuto in prima persona l'epopea ferroviaria.

Un viaggio nella storia e nell'identità di Centola

Il museo accoglierà i visitatori ogni giorno, con orari di apertura dalle 16.00 alle 19.30, offrendo così a residenti e turisti l'opportunità di immergersi in un patrimonio storico e culturale di grande valore. Il percorso espositivo è stato meticolosamente curato per raccogliere e presentare una vasta gamma di ricordi, materiali e documenti che illustrano la storia della stazione di Centola e l'influenza pervasiva della ferrovia sulla vita quotidiana della comunità. Gli oggetti e le narrazioni esposte non sono semplici reperti, ma veri e propri narratori di vicende umane, di persone che hanno vissuto la stazione come punto di incontro, di partenza e di arrivo, e che hanno contribuito a plasmare il suo rapporto con la popolazione locale.

L'obiettivo primario è la conservazione della memoria storica del territorio, un bene prezioso per le generazioni future.

Un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo ambizioso progetto è stato svolto dall'associazione “Mingardo e Miti”. Il loro impegno si è concretizzato nella scrupolosa raccolta e nella successiva valorizzazione di tutti i materiali che oggi compongono l'articolato percorso espositivo. L'Amministrazione comunale di Centola ha riconosciuto l'importanza di tale contributo, esprimendo un sentito ringraziamento all'associazione per il lavoro svolto. Questo plauso sottolinea l'importanza strategica dell'iniziativa non solo per la conoscenza, ma anche per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale strettamente legato alla ferrovia e all'intera comunità di Centola, rafforzando il senso di appartenenza e identità.

La valorizzazione della memoria: un impegno corale a Centola

L'apertura del museo delle “Tradizioni e Memorie Ferroviarie” si inserisce in un contesto più ampio di iniziative dedicate alla salvaguardia e alla promozione della memoria e dell'identità locale nel territorio di Centola. Parallelamente, infatti, nei locali comunali di via Tasso, l'Associazione Storico Culturale “Progetto Centola” è attivamente impegnata in un'opera di recupero e restauro di oggetti storici, fotografie e documenti. Questi manufatti rappresentano diverse sfaccettature della vita tradizionale e delle usanze del paese, offrendo uno spaccato autentico del passato. Tra gli oggetti restaurati e ora esposti, si possono ammirare reperti legati al ciclo del grano, testimonianze della sartoria artigianale e dell'evoluzione della moda locale, e un angolo dedicato all'attività del farmacista.

L'obiettivo comune di queste iniziative è chiaro: recuperare e valorizzare le caratteristiche identitarie delle famiglie e del più vasto territorio di Centola.

Questi sforzi congiunti, che vedono il nuovo museo ferroviario affiancarsi al lavoro dell'Associazione “Progetto Centola”, creano un'offerta culturale ricca e diversificata. Essi contribuiscono a offrire ai residenti e ai numerosi visitatori un'opportunità unica di conoscenza e di approfondimento sulla storia, sulle tradizioni e sull'anima più autentica della comunità, rafforzando in maniera significativa il legame tra il passato glorioso e il presente dinamico di Centola.