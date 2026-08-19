Dopo diciassette anni dalle ferite del terremoto che l'aveva danneggiata, la tela di Lorenzo Berrettini raffigurante Celestino V è tornata nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, all’Aquila. L’opera, intitolata “San Pietro Celestino nell’atto di promulgare la Bolla del Perdono” e di proprietà del Comune dell’Aquila, è stata sottoposta a un attento restauro a Trento, grazie alla collaborazione con il Museo Castello del Buonconsiglio. La sua presentazione ufficiale è avvenuta in una cerimonia pubblica, a pochi giorni dall’inizio della 732a Perdonanza Celestiniana, tradizionale evento spirituale e culturale di grande importanza per la città.

Alla cerimonia di restituzione hanno partecipato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, la direttrice del Museo Castello del Buonconsiglio Cristina Collettini, il vicario generale dell’Arcidiocesi monsignor Giuseppino Gianiorio, il presidente della Fondazione Carispaq Fabrizio Marinelli e lo storico dell’arte della Soprintendenza Antonio David Fiore. Il ritorno della tela conclude il progetto “Omaggio all’Aquila. Trento e L’Aquila: un ponte d’arte”, avviato nell’anno di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.

Il restauro e lo scambio culturale

La tela era stata trasferita a Trento nel mese di maggio per avviare l'intervento conservativo. Il restauro è stato eseguito negli spazi aperti al pubblico del Museo Castello del Buonconsiglio, offrendo ai visitatori la possibilità di seguire da vicino le diverse fasi dei lavori.

Questo approccio ha non solo garantito la massima trasparenza, ma ha anche favorito la sensibilizzazione verso la tutela del patrimonio artistico.

Contestualmente al rientro dell'opera aquilana, la città ha accolto due importanti opere dalle collezioni del Buonconsiglio: il “Ritratto di Pietro Vigilio Thun” di Giovanni Battista Lampi, ora esposto a Palazzo Margherita, e la “Madonna con Bambino” di Tommaso Bragadin, visibile nella sede aquilana di Bper. Questi prestiti temporanei sottolineano il profondo legame di collaborazione culturale tra le due città.

Descrizione e storia dell'opera

La tela, realizzata da Lorenzo Berrettini nei primi decenni del XVIII secolo, raffigura San Pietro Celestino in abiti pontificali: un camice bianco, una stola e un sontuoso piviale di seta, completati dal triregno ornato da gemme.

Nella composizione, la mano destra è protesa nel gesto di benedire, mentre la sinistra sorregge un modellino della città dell’Aquila, dove è ben riconoscibile Porta Bazzano, storico ingresso per i pellegrini diretti alla basilica. Il quadro, un olio su tela di 88x61 centimetri, era storicamente collocato nella sacrestia della Basilica di Collemaggio, da dove fu trafugato anni fa e in seguito recuperato grazie all’intervento dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale.

Dopo il riconoscimento da parte della storica dell’arte Biancamaria Colasacco, che ne ha certificato autenticità e provenienza, l’opera è tornata a essere un patrimonio visibile della comunità aquilana, ora ubicata nell’anticamera della Cappella dell’Abate.

La tela rappresenta un simbolo significativo della resilienza e della devozione locale, in particolare nel contesto della Perdonanza Celestiniana, istituita proprio da Celestino V con la celebre Bolla del Perdono. Celestino V, nato Pietro Angelerio e venerato come Pietro Celestino, fu il 192° papa della Chiesa cattolica dal 29 agosto al 13 dicembre 1294, e la sua incoronazione avvenne nella stessa Basilica di Collemaggio. Il dipinto aveva già subito un intervento di restauro in occasione del Giubileo del 2000.

Il ritorno di questa importante opera e lo scambio culturale tra L’Aquila e Trento si inseriscono in un quadro più ampio di valorizzazione del patrimonio artistico locale e nazionale, un'iniziativa particolarmente significativa nell’ambito del programma L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.