A Fagagna, in provincia di Udine, è stato inaugurato Passione volo - Museo dell'aereo giocattolo in latta, la prima esposizione in Italia interamente dedicata a questa specifica branca del modellismo d’epoca. Il museo vanta una collezione di oltre 350 esemplari di aerei giocattolo in latta, prodotti tra gli anni Quaranta e Ottanta. I modelli provengono dai principali costruttori di Giappone, Germania, Italia, Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina, offrendo una panoramica completa della produzione mondiale in questo settore. L'apertura arricchisce il panorama culturale locale, proponendo un viaggio unico nella storia del giocattolo e dell'aviazione.

La Collezione e le Sezioni Tematiche

La raccolta nasce dalla collezione privata del giornalista Alessandro Rinaldini, realizzata in collaborazione con la Fondazione Lualdi. Tra i pezzi esposti figurano modelli iconici come l’Air Force One del presidente USA, i Constellation, i Dc‑7, i Concorde e una serie di aerei con livrea Alitalia. Il museo include anche una sezione consultabile di editoria aeronautica specializzata, con pubblicazioni edite tra gli anni Cinquanta e Settanta. La mostra è arricchita dalla presenza di tre veri elicotteri: un modello Lualdi e due Agusta‑Bell, affiancati da pannelli didattici che illustrano la storia dell'aviazione nel Friuli Venezia Giulia.

Orari di Apertura e Contesto Territoriale

Il museo è aperto dal lunedì al venerdì, con possibilità di visite guidate su richiesta. La sua sede si inserisce nel contesto culturale di Fagagna, località nota anche per la Cjase Cocèl, museo della vita contadina che valorizza le tradizioni locali. L’apertura di Passione volo amplia l’offerta museale del territorio, contribuendo alla promozione delle collezioni storiche e alla diffusione della cultura aeronautica.